ريال مدريد يعلن التعاقد مع سيبايوس 6 سنوات - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

أعلن نادى ريال مدريد الإسبانى، صباح اليوم الجمعة، إتمام صفقة تعاقده مع دانى سيبايوس، لاعب وسط ريال بيتيس لمدة 6 سنوات.

وفقًا للموقع الرسمى لنادى ريال مدريد، فإنه سيتم تقديم اللاعب للجماهير ووسائل الإعلام يوم 20 يوليو الجارى.

وكان الإعلان الرسمى عن صفقة سيبايوس قد تأجل بسبب استمرار المفاوضات بين ريال مدريد وبيتيس على طريقة سداد المبلغ، إلى أن تم التوصل مؤخرًا لدفع قيمة الصفقة التى تفوق (15 مليون يورو) على دفعة واحدة بناءً على رغبة ريال بيتيس.

ومن المقرر أن يلحق سيبايوس ببعثة ريال مدريد فى الولايات المتحدة الأمريكية، استعدادًا للموسم الجديد يوم 21 يوليو بعد يوم واحد، من تقديمه للجماهير ووسائل الإعلام.