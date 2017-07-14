" مجلس التعاون " يجتمع مع " وكالة الاتحاد الأوروبي " لإنفاذ القانون " اليوروبول " - صحيفة صدى الالكترونية

لاهاي(صدى):

عقد الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني في لاهاي اليوم الجمعة، اجتماعا مع روب وينرايت المدير التنفيذي لوكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في انفاذ القانون ( اليوروبول) .

تم خلال الاجتماع بحث تعزيز مجالات التعاون المشترك بين الأمانة العامة والوكالة الأوروبية في مجال مكافحة الجريمة وزيادة التعاون والتنسيق المشترك وتبادل المعلومات بين جهاز الشرطة الخليجية واليوروبول.

وتم خلال اللقاء التوقيع على خطاب إعلان النوايا بين الأمانة العامة لمجلس التعاون واليوروبول لتنظيم التعاون المشترك بين الجانبين، ووقعه عن مجلس التعاون الأمين العام، بينما وقعه عن منظمة اليوروبول السيد روب وينرايت. كما قام الأمين العام والوفد المرافق بجولة في غرفة ومركز العمليات اطلع خلالها على سير العمل والاجراءات المتبعة لتحقيق التنسيق المشترك وتبادل المعلومات بين الوكالة والجهات المتعاونة معها لملاحقة العناصر الاجرامية وشبكات الجريمة المنظمة على المستوى العالمي.

ويهدف خطاب اعلان النوايا الى وضع اطار متبادل للتعاون بين الجانبين للعمل على تيسير التعاون المتبادل في المجالات ذات الاهتمام المشترك وذلك بهدف تحسين التنسيق المتبادل وضمان قدر أكبر من التكامل، بالإضافة الى بحث سبل التعاون بين اليوروبول والشرطة الخليجية لتحديد مجالات التعاون الأمني بين الجانبين، وتيسير تقديم المساعدة في مجال الخبرات والتدريب وضمان التواصل الفعال في مجال مكافحة الجريمة.

حضر الاجتماع يوسف بن خليفة السادة رئيس بعثة مجلس التعاون لدى الاتحاد الأوروبي، و المقدم مبارك الخييلي رئيس جهاز الشرطة الخليجية، و محسن الحازمي المستشار بقطاع الشؤون الأمنية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، و سالم النيادي رئيس مركز دعم العمليات والتنسيق في جهاز الشرطة الخليجية.