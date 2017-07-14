⁠⁠⁠⁠⁠ميسي ونيمار يحرجان برشلونة ويتمسكان بضم نجم توتنهام - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

تمسك نجما برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار دا سيلفا بضم ديلي آلي نجم توتنهام لفريقهما خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقالت صحيفة “ إكسبريس ” البريطانية، إن نجمي برشلونة ميسي ونيمار، طلبا التوقيع مع ديلي آلي نجم توتنهام، مؤكدين أنه سيكون إضافة قوية لوسط الفريق الكتالوني.

ولعب آلي، 22 عامًا، دورًا بارزًا في وصول توتنهام لوصافة الدوري الإنجليزي الموسم المنقضي، بتسجيله 22 هدفًا في 50 مباراة مع الفريق بجميع البطولات.

كان آلي ألمح إلى إمكانية مغادرة توتنهام، حيث قال: “ لا أحد يستطيع أن يتوقع ما سيحدث. من المهم بالنسبة لي الاستمتاع، سواءً بقيت في توتنهام، أو ذهبت إلى مكانٍ آخر ” .

وأضاف: “ أنا دائمًا أُفكِّر في كيفية الحصول على أفضل النتائج، سواء بقيت أو غيَّرت فريقي. أنا لست قلقًا بخصوص كيفية انتهاء الأمور بالنسبة لي ” .

كانت تقارير صحفية أشارت إلى رغبة برشلونة في التعاقد مع البرازيلي باولينيو من جوانزو إيفرجراند الصيني، إلا أنّ فيليبي سكولاري، مدرب الفريق، يرفض التخلي عن أفضل لاعبيه.