⁠⁠⁠⁠⁠الخطوط السعودية تشكف أسباب عدم تسكين ركاب رحلة " أبها- جدة " - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

قال مصدر مسؤول بالخطوط السعودية، إن الشركة بذلت جهدا كبيرا من أجل إيجاد سكن للركاب المسافرين على رحلة 1661 المتأخرة المتجهة من أبها إلى جدة، لكنها باءت بالفشل بسبب عدم وجود غرف شاغرة في دور الإيواء.

وكان المسافرون على الرحلة السعودية رقم 1661، قد شكوا بسبب تأخر رحلتهم قرابة ثماني ساعات دون توفير سكن لهم أو تعويضهم نقداً من جراء التأخير الذي حدث بسبب عطل في الطائرة.

وقال المتضرّرون إن الخطوط السعودية بمطار أبها اعتذرت لعدم وجود سكن في فنادق أبها بحجة زيادة نسبة الإشغال والحجوزات الكبيرة التي تشهدها دور الايواء السكني بأبها عاصمة السياحة العربية لعام 2017 م.

وأدّى تأخر إقلاع الرحلة إلى قرابة الساعة 11:00 مساء بعد أن كان مقرراً لها الاقلاع في الساعة الثانية ظهراً؛ إلى تعطيل مصالح المسافرين؛ نظراً لارتباطهم بمواعيد سابقة.

وطالب المتضرّرون الجهات المختصّة، بفتح ملف للتحقيق في الأمر وتعويضهم عمّا لحق بهم من جرّاء تأخر إقلاع رحلتهم.