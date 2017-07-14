حقيقة إهانة الشاعرة زينب غاصب في سوق عكاظ - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

نفى مسؤول بالهيئة العامة للسياحة الاتهامات التي وجهتها الشاعرة زينب غاصب لمنظمي سوق عكاظ بالتلفظ عليها وتجاهل إسكانها رغم أنها من ضمن المدعوّين بشكل رسمي لحضور المهرجان.

وقالت الشاعرة إنها تعرضت لموقف محرج عندما طالبت بغرفة في الفندق المخصص لضيوف سوق عكاظ فرفض موظفو الاستقبال ذلك؛ ما جعلها تنفعل عليهم بسبب معاناتها من الضغط والسكر، مؤكدةً أنه كان يجب التعامل معها برحابة صدر لا تصعيد الموضوع.

فيما أوضح مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عبدالكريم النافع، أنه تلقى اتصالاً من سيدة منفعلة بسبب عدم توفر غرفة لها بالفندق رغم كونها مدعوة، فأخبرها أنه ليس المسؤول عن الإسكان؛ وفي أثناء ذلك ارتفعت نبرة صوتها وهددت بالكتابة في ” تويتر ” عن الهيئة ووصمها بالفشل في تنظيم الفعالية.

وأكد النافع أن فريق العمل المشرف على السوق يشدد على احترامه وتقديره للجميع، ويربأ بنفسه من الرد على الانفعالات الشخصية، ويرحب بالنقد الموضوع البناء.