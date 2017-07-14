حقيقة إهانة الشاعرة زينب غاصب في سوق عكاظ - صحيفة صدى الالكترونية

حقيقة إهانة الشاعرة زينب غاصب في سوق عكاظ
نفى مسؤول بالهيئة العامة للسياحة الاتهامات التي وجهتها الشاعرة زينب غاصب لمنظمي سوق عكاظ بالتلفظ عليها وتجاهل إسكانها رغم أنها من ضمن المدعوّين بشكل رسمي لحضور المهرجان.
وقالت الشاعرة إنها تعرضت لموقف محرج عندما طالبت بغرفة في الفندق المخصص لضيوف سوق عكاظ فرفض موظفو الاستقبال ذلك؛ ما جعلها تنفعل عليهم بسبب معاناتها من الضغط والسكر، مؤكدةً أنه كان يجب التعامل معها برحابة صدر لا تصعيد الموضوع.
فيما أوضح مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عبدالكريم النافع، أنه تلقى اتصالاً من سيدة منفعلة بسبب عدم توفر غرفة لها بالفندق رغم كونها مدعوة، فأخبرها أنه ليس المسؤول عن الإسكان؛ وفي أثناء ذلك ارتفعت نبرة صوتها وهددت بالكتابة في ” تويتر ” عن الهيئة ووصمها بالفشل في تنظيم الفعالية.
وأكد النافع أن فريق العمل المشرف على السوق يشدد على احترامه وتقديره للجميع، ويربأ بنفسه من الرد على الانفعالات الشخصية، ويرحب بالنقد الموضوع البناء.
الووووووووووووووووووووو[ عدد التعليقات: 666 ] نشر منذ 4 ساعات
ياواااد سيبك من الهبل يااااااهوو
نفرات[ عدد التعليقات: 88 ] نشر منذ 4 ساعات
يدعو الناس ويجردو فيهم تنظيم محسوبيات
طيف المطر[ عدد التعليقات: 68 ] نشر منذ 4 ساعات
عجوز وتدور المشاكل وتحسب اننا في بلاد برى كل شيء على كيفها انطقي في بيتك واذكري ربك واطلبيه العافية و الخاتمة الطيبة
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3727 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يهدي النفوس
سعيد[ عدد التعليقات: 218 ] نشر منذ 3 ساعات
س م أ ج ة
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29512 ] نشر منذ 3 ساعات
ارجعي من حيث ماجيتي ،، وهذا اكبر وصمة عار عليهم اذا هو صحيح موجهين لك دعوه ..
. بلاش فضايح على نفسك لأنك ماانتِ بقد العناد ، صوتهم اعلى من صوتك ، هم في مركز قوه وانتِ باالعكس منهم ,
,, اسحبي نفسك بسكات وهذا هو الرد الرادع لهم وهو التصرف السليم ,,
,,, قطعة غشيمه ومغروره ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 7773 ] نشر منذ 3 ساعات
انقلعي قلعك الله
والكلب اللي سوى الدعوه تهرب منها
alfahd42[ عدد التعليقات: 7773 ] نشر منذ 3 ساعات
شين وقوي عين تنرفز على الموظفين تحسبهم موظفين عند ابوها
alfahd42[ عدد التعليقات: 7773 ] نشر منذ 3 ساعات
الخلى ههههه المره هذه صار اسلوبي مثل اسومه هههههه
alfahd42[ عدد التعليقات: 7773 ] نشر منذ 3 ساعات
لانها والله تستاهل انقلعي
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4576 ] نشر منذ 3 ساعات
ان الله وملائكته يصلون على النبي
اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين