مورينيو يعلن عن عددا من الصفقات خلال موسم الصيف - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

اجتمع جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد مع إيد وودوارد المدير التنفيذي للفريق من أجل حسم أهم صفقة يحتاجها المدرب البرتغالي هذا الصيف، وفقا لصحفية بريطانية.

وضمَّ البرتغالي هذا الصيف كل من السويدي فيكتور ليندولف من بنفيكا، والبلجيكي روميلو لوكاكو من إيفرتون إلى مسرح الأحلام، في صفقتين كسرا حاجز الـ 100 مليون جنيه إسترليني.

لكنَّ مورينيو يرى أنَّه لم يضم بعد الصفقة الأهم خلال هذا الصيف؛ حيث يرغب في التوقيع مع الكرواتي إيفان بيريسيتش، لاعب وسط إنتر ميلان، بحسب ما قالت صحيفة “ ديلي ستار ” اليوم الجمعة.

وقالت الصحيفة البريطانية، إنَّ مورينيو يرى أنَّ الشياطين الحمر بحاجة ماسة لخدمات بيريسيتش، ويضعه أولوية له في سوق الانتقالات الجارية، مشيرة إلى أنَّ مورينيو اجتمع مع وودوارد، وأخبره أنَّ ضم بيريسيتش أهم شيء حاليًا في سوق الانتقالات وضرورة أكثر من غيرها، لذلك يحتاج لإتمام الصفقة سريعًا.

وأكَّدت الصحيفة، أنَّ النيراتزوري لن يفرط في بيريسيتش بأقل من 50 مليون جنيه إسترليني.

وانضم بيريسيتش، 28 عامًا، لصفوف الأفاعي في 2015 قادمًا من فولفسبورج بصفقة بلغت 19 مليون يورو، ولعب معهم الموسم الماضي 42 مباراة سجل 11 هدفًا وصنع 12 أخرى، وينتهي عقده في يونيو 2020.