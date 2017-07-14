بوروسيا دورتموند يجدد عقد " كاجاوا " حتى 2020 - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني، الجمعة، تجديد عقد لاعب خط وسطه الياباني شينجي كاجاوا لعامين آخرين، ليستمر اللاعب بذلك ضمن صفوف الفريق، حتى صيف 2020.

ووقَّع كاجاوا، على عقد لمدة عامين آخرين، حيث كان ينتهي عقده السابق الموسم المقبل، بحسب ما أعلن الحساب الرسمي للنادي على “ تويتر ” اليوم الجمعة.

ولعب شينجي كاجاوا لبوروسيا دورتموند في الفترة ما بين 2010، و2012، شارك في 49 مباراة وأحرز 21 هدفًا، وانتقل بعد ذلك لمانشستر يونايتد عام 2012، وشارك في 38 مباراة وأحرز 6 أهداف.

وعاد كاجاوا، 28 عامًا، مرة أخرى إلى دورتموند في 2014، وحقَّق كاجاوا مع دورتموند كأس ألمانيا مرتين، والدوري الألماني مرتين.