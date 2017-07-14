الحوثيون يطردون أسرة " طيّار عراقي " من منزلها في صنعاء - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

تواجه أسرة الطيار العراقي، صفاء مهدي العزاوي، الطرد من سكنها إلى الشارع، بعد أن أمهلتها وزارة الدفاع الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، أسبوعًا واحدًا للخروج من شقتها في المدينة السياحة بصنعاء التي تمتلكها الوزارة.

وتأتي هذه الخطوة بدعم من عملاء ايران في العراق، حيث أجبرت ظروف العراق الطيار وأسرته الهجرة من العراق بعد الغزو الامريكي،وتواجه أسرة الطيار العراقي، صفاء مهدي العزاوي، الطرد من سكنها إلى الشوارع، بعد أن أمهلتها وزارة الدفاع الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، أسبوعًا واحدًا للخروج من شقتها في المدينة السياحة بصنعاء التي تمتلكها الوزارة.

وأمرت وزارة الدفاع المتمثلة بدائرة العلاقات العامة، أسرة العزاوي، بإخلاء الشقة خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ هذا الإشعار وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.