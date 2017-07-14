أصالة توجه رسالة لجمورها بعد أزمتها في لبنان - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

وجهت المطربة السورية أصالة، رسالة لجمهورها وأصدقائها بعد أزمتها الأخيرة فى لبنان، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى ” فيس بوك “.

وقالت ” أن الحرب الحقيقيّة هى تلك التى نصحوا وكلّنا إصرار على الحياة، نهتمّ بأولادنا ونراعى أمّهاتنا ونساير أزواجنا ونستمع لإخوتنا ونتواصل مع أحبّتنا ونهتمّ بأنفسنا، ونبرّر الأخطاء ونتجاوز الهفوات، ونعالج المشاكل ونعملُ بجدّ ونتأمّل الخير ونكفكف الدموع وينتهى اليوم ليأتى آخر، وهكذا الثورة هى ثورة النفس ضدّ الضعف والخوف والفشل والاستسلام، وأنا خُلقت وكلّى إصرار على أن أعيش حرباً لأفوز بما أستحقه ” .

وتابعت، ” أريدُ أن أفوز بالحبّ والاحترام فى مجتمع محبّ محترم، أتمنّى لغيرى ما أتمنّاه لنفسى لننعم جميعاً بحياة طيّبه تستحقّ العيش، لاشىء يؤخذ سهلاً والسهل رخيص، الحياة أصلها حرب فلا نزيدها اشتعالاً، أحاول وأنا فى عزّ تعبى أن أتذكّر أنّ تنفّسى نعمه فلطالما أنا قادرة عليه وأحبّتى وأهلى مثلى، فالحياة حلوة بحربها وثورتها “.