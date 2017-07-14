اتهام 400 طبيب وممرض في فساد طبي بقيمة 1.3 مليار دولار بأمريكا - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات إلى 400 شخص، بتهمة الاحتيال في أنظمة الرعاية الصحية، مما تسبب في خسائر بقيمة 1.3 مليار دولار.

وقال النائب العام ” جيف سيسيونس ” ، أمس الخميس، في مؤتمر صحفي، أن من بين المتهمين يوجد 56 طبيب، مشيراً أن عدد كبير من الأطباء، والممرضين، والصيادلة، المهنيين والموثوق فيهم، ” اختاروا انتهاك قسًمهم وتقديم الجشع على مرضاهم ” .

وتابع: ” يبدوا أنهم غافلين عن العواقب الوخيمة لجشعهم ” .

وأوضح مسئولي وزارة العدل أن التهم التي قُدمت الأسبوع الماضي، ضمن مبادرة أكبر عملية لإزالة الغش في الرعاية الصحية بالولايات المتحدة.