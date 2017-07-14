اتهام 400 طبيب وممرض في فساد طبي بقيمة 1.3 مليار دولار بأمريكا - صحيفة صدى الالكترونية

اتهام 400 طبيب وممرض في فساد طبي بقيمة 1.3 مليار دولار بأمريكا
وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات إلى 400 شخص، بتهمة الاحتيال في أنظمة الرعاية الصحية، مما تسبب في خسائر بقيمة 1.3 مليار دولار.
وقال النائب العام ” جيف سيسيونس ” ، أمس الخميس، في مؤتمر صحفي، أن من بين المتهمين يوجد 56 طبيب، مشيراً أن عدد كبير من الأطباء، والممرضين، والصيادلة، المهنيين والموثوق فيهم، ” اختاروا انتهاك قسًمهم وتقديم الجشع على مرضاهم ” .
وتابع: ” يبدوا أنهم غافلين عن العواقب الوخيمة لجشعهم ” .
وأوضح مسئولي وزارة العدل أن التهم التي قُدمت الأسبوع الماضي، ضمن مبادرة أكبر عملية لإزالة الغش في الرعاية الصحية بالولايات المتحدة.
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