مصرع وإصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بمكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة في الساعه ١:٣٣ من صباح اليوم الجمعه بلاغا من مواطن يفيد بوجود حادث تصادم وانقلاب بعد كبري الملك خالد في اتجاه الشرائع وبه عدد من الإصابات وعلى الفور تم توجيه ٥ فرق اسعا فيه وفرقة تدخل متقدم بقيادة القائد الميداني عبد العزيز المروان.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة بالعاصمة المقدسة عبد العزيز بادومان انه حين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود ٦ إصابات وحالة وفاه .

ولقد تم تقديم العناية الإسعافيه للمصابين ونقلت ٥ حالات خطره إلى مستشفى النور التخصصي ونقلت حاله مستقره إلى مستشفي الملك فيصل بالششه.