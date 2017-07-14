مصرع وإصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بمكة - صحيفة صدى الالكترونية

مصرع وإصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بمكة
تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة في الساعه ١:٣٣ من صباح اليوم الجمعه بلاغا من مواطن يفيد بوجود حادث تصادم وانقلاب بعد كبري الملك خالد في اتجاه الشرائع وبه عدد من الإصابات وعلى الفور تم توجيه ٥ فرق اسعا فيه وفرقة تدخل متقدم بقيادة القائد الميداني عبد العزيز المروان.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة بالعاصمة المقدسة عبد العزيز بادومان انه حين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود ٦ إصابات وحالة وفاه .
ولقد تم تقديم العناية الإسعافيه للمصابين ونقلت ٥ حالات خطره إلى مستشفى النور التخصصي ونقلت حاله مستقره إلى مستشفي الملك فيصل بالششه.
ساهر وصادني[ عدد التعليقات: 1857 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يكينا شر الحوادث
حادث مثل كذا اكيد وراه السرعة
المفروض والله المرور والمرور السري ما ينشط غير بالليل ويعملون نقاط تفتيش بسبب صعار السن والمتهورين في هذي الاوقات والناس اللي بغير عقلهم
alfahd42[ عدد التعليقات: 7774 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحم الميت ويشفي الحي
alfahd42[ عدد التعليقات: 7774 ] نشر منذ 2 ساعتين
انا لله وانا اليه راجعون
alfahd42[ عدد التعليقات: 7774 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحوادث كل الناس
alfahd42[ عدد التعليقات: 7774 ] نشر منذ 2 ساعتين
واغلبها الان بسبب الانشغال بعير الطريق
alfahd42[ عدد التعليقات: 7774 ] نشر منذ 2 ساعتين
بغير الطريق
alfahd42[ عدد التعليقات: 7774 ] نشر منذ 2 ساعتين
والمتهم الاول الجوال