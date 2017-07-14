⁠⁠⁠⁠⁠ناد سعودي يفاوض " السلطان " إبراهيموفيتش - صحيفة صدى الالكترونية

ناد سعودي يفاوض ” السلطان ” إبراهيموفيتش
أثبت الهولندي مينو رايولا، أن موكله لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، تلقى عرضاً رسمياً من ناد في الدوري الصيني وآخر في الولايات المتحدة الأمريكية وناد في السعودية، وذلك من أجل الاستـيـلاء علـى خدماته خلال فترة الانتقالات الحالية.
وأفاد الوكيل رايولا خلال حديثة الخاص مع صحيفة أناليتيكا البوسنية أن العروض الرسمية المقدمة لموكلة السويدي إبراهيموفيتش ستكون تحت الدراسة من أجل اختيار العرض المالي الأفضل والمناسب له خلال مستقبلة القادم.
وابتعد إبراهيموفيتش عن الملاعب منذ شهر يناير الماضي، بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وعلى إثرها رضخ لفترة علاج وتأهيل من أجل العودة للملاعب في الوقت القريب العاجل، كما يذكر أن اللاعب يتقاضى راتباً سنوياً مع فريقة السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي وقدرة 17 مليون يورو، أي ما يعادل 72 مليون ريال سعودي.
ولد الديرة[ عدد التعليقات: 193 ] نشر منذ 5 ساعات
لا يطلع نادي الفيحاء
احمد[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 3 ساعات
او الباطن او نادي الفقر
هلالي وبس[ عدد التعليقات: 197 ] نشر منذ 3 ساعات
اتوقع نادي الفيحاء
بينزل لدرجة الاولى
وسبب تملك المال
ولاتملك الفكر
وتعاقدت مع لاعيبه كبار سن
لو استغلت الصفقات في٦اجانب على مستوى عالي
كان افضلها
بالله ايش بيضيفلها
حسن معاذ والرويلي وغيرهم
راح تعاني الادارة من مزاجية لاعيبة
انا دولي وانا كنت بنادي كبير
وفالاخير تمرد وشوشرة اعلاميه
توقعات هبوط الفيحاء
بقى احد
ابو تركي[ عدد التعليقات: 613 ] نشر منذ 3 ساعات
الفيحاء😂😂😂
الله يسعدكم على هالتعليقات
مهو تقليل في الفيحاء لكن تعاقدات بالجملة ودعم مالي وفير اتوقع الفيحاء راح يحرج اندية جميل خصوصاً الكبار في الدور الاول
قم بس قم[ عدد التعليقات: 9964 ] نشر منذ 3 ساعات
17 مليون يورو، أي ما يعادل 72 مليون ريال سعودي.
alfahd42[ عدد التعليقات: 7776 ] نشر منذ 3 ساعات
الفيحاء هذه السنه قادم بقوه دعم كبيره اداره واعيه مع رئيس مليان ومحب للنادي
وبتشوفون في القادم من الايام الوضع
mohmad[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 57 دقيقة
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