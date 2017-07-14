 بالفيديو.. أب يٌطلق النار على ابنه لدفاعه عن والدته - صحيفة صدى الالكترونية

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بالفيديو.. أب يٌطلق النار على ابنه لدفاعه عن والدته

بالفيديو.. أب يٌطلق النار على ابنه لدفاعه عن والدته
عادل الحربي(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو يرصد اقدام اب على قتل نجله الأكبر لدفاعه عن والدته وعدم السماح لوالده بإذائه .

حيث ظهر الأب في الفيديو التي تم رصده من كاميرا إحدى المحلات التجارية بشارع منفلوط في أسيوط بمصر ، وهو يحاول التعدي على زوجته اثناء خروجها ونجلها وسيدة أخرى من المنزل ، فحاول الأبن منع والده من التعدي على والدته فاقام الأب بإخراج مسدسه وأطلق النار على نجله .

التحرير | شاهد.. لحظة قتل أب لابنه بسلاح ناري بأسيوط اثناء دفاعه عن والدتهالتفاصيل الكاملة للحادث .. https://goo.gl/SxHNLj

Posted by ‎التحرير الإخباري – Tahrir News‎ on Friday, July 14, 2017


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 29513 ] نشر منذ 4 ساعات

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

,, اعوذ باالله من الشيطان الرجيم وحزة حضوره ,,

[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 4 ساعات

الله لايبلانا

الوالد يامريض او بتاع مخدرات

[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 4 ساعات

اقتربت الساعة لكثرت الهرج

[ عدد التعليقات: 7776 ] نشر منذ 3 ساعات

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

,, اعوذ باالله من الشيطان الله يشفيه ويعفي عنهم

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