بالفيديو.. أب يٌطلق النار على ابنه لدفاعه عن والدته - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو يرصد اقدام اب على قتل نجله الأكبر لدفاعه عن والدته وعدم السماح لوالده بإذائه .

حيث ظهر الأب في الفيديو التي تم رصده من كاميرا إحدى المحلات التجارية بشارع منفلوط في أسيوط بمصر ، وهو يحاول التعدي على زوجته اثناء خروجها ونجلها وسيدة أخرى من المنزل ، فحاول الأبن منع والده من التعدي على والدته فاقام الأب بإخراج مسدسه وأطلق النار على نجله .