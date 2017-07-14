بالفيديو.. أب يٌطلق النار على ابنه لدفاعه عن والدته - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. أب يٌطلق النار على ابنه لدفاعه عن والدته
تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو يرصد اقدام اب على قتل نجله الأكبر لدفاعه عن والدته وعدم السماح لوالده بإذائه .
حيث ظهر الأب في الفيديو التي تم رصده من كاميرا إحدى المحلات التجارية بشارع منفلوط في أسيوط بمصر ، وهو يحاول التعدي على زوجته اثناء خروجها ونجلها وسيدة أخرى من المنزل ، فحاول الأبن منع والده من التعدي على والدته فاقام الأب بإخراج مسدسه وأطلق النار على نجله .
التحرير | شاهد.. لحظة قتل أب لابنه بسلاح ناري بأسيوط اثناء دفاعه عن والدتهالتفاصيل الكاملة للحادث .. https://goo.gl/SxHNLj
Posted by التحرير الإخباري – Tahrir News on Friday, July 14, 2017
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29513 ] نشر منذ 4 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, اعوذ باالله من الشيطان الرجيم وحزة حضوره ,,
Ms[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 4 ساعات
الله لايبلانا
الوالد يامريض او بتاع مخدرات
خالد[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 4 ساعات
اقتربت الساعة لكثرت الهرج
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13400 ] نشر منذ 3 ساعات
😣
alfahd42[ عدد التعليقات: 7776 ] نشر منذ 3 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, اعوذ باالله من الشيطان الله يشفيه ويعفي عنهم