الفيصلي الأردني يكشف حقيقة عرض النصر لضم " دلدوم " - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

كشف نادي الفيصلي الأردنيحقيقة العرض المقدم من ناديالنصر من أجل التعاقد مع لاعبه إبراهيم دلدوم خلال الصيف الحالي.

ونفى نادي الفيصلي وصول أي عروض رسمية من نادي النصر من أجل الحصول على خدمات لاعب الفريق إبراهيم دلدوم.

وأكدت إدارة الفيصلي أنه حال وصول أي عرض للاعب فسيتم الإعلان عن بشكل رسمي، حيث لن تقف الإدارة في وجه أي لاعب يرغب بالرحيل.