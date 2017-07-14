سائق أوبر يغتصب مٌراهقة في سيارته - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

أقدم سائق شركة خدمة استدعاء سيارات الركوب عبر الأجهزة الذكية ” أوبر ” ، على اغتصاب راكبه تبلغ من العمر 16 عاما، بمدينة بريسبان الاسترالية الساحلية الشرقية.

حيث أعلنت شرطة كوينزلاند ، إن الرجل البالغ من العمر 37 عاما اغتصب المراهقة في سيارته في السابع من تموز/يوليو الجاري ، ولم تعلن عن المزيد من التفاصيل بشأن الحادث.

مٌشيره الى أن الجاني المزعوم، وهو والد لطفلين، جاء من بريطانيا إلى استراليا قبل 12 شهرا وهو يحمل تأشيرة إقامة دائمة.

وقال متحدث باسم شركة ” أوبر ” إن الشركة ألغت تصريح دخول السائق إلى تطبيق الشركة بمجرد علمهم بالاتهامات الموجهة له.

وتابع “إن السلوك الذي وصفته شرطة كوينزلاند يبعث على الأسى تماما وان أفكارنا مع المرأة وأسرتها”.