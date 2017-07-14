سائق أوبر يغتصب مٌراهقة في سيارته - صحيفة صدى الالكترونية

سائق أوبر يغتصب مٌراهقة في سيارته
أقدم سائق شركة خدمة استدعاء سيارات الركوب عبر الأجهزة الذكية ” أوبر ” ، على اغتصاب راكبه تبلغ من العمر 16 عاما، بمدينة بريسبان الاسترالية الساحلية الشرقية.
حيث أعلنت شرطة كوينزلاند ، إن الرجل البالغ من العمر 37 عاما اغتصب المراهقة في سيارته في السابع من تموز/يوليو الجاري ، ولم تعلن عن المزيد من التفاصيل بشأن الحادث.
مٌشيره الى أن الجاني المزعوم، وهو والد لطفلين، جاء من بريطانيا إلى استراليا قبل 12 شهرا وهو يحمل تأشيرة إقامة دائمة.
وقال متحدث باسم شركة ” أوبر ” إن الشركة ألغت تصريح دخول السائق إلى تطبيق الشركة بمجرد علمهم بالاتهامات الموجهة له.
وتابع “إن السلوك الذي وصفته شرطة كوينزلاند يبعث على الأسى تماما وان أفكارنا مع المرأة وأسرتها”.
M-512[ عدد التعليقات: 177 ] نشر منذ 4 ساعات
اوبر شركة فاشلة وغبية وصراحة الخبر اكبر مثال على فشلهم. مع الشكررر.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29513 ] نشر منذ 4 ساعات
السايق خاين ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 7775 ] نشر منذ 2 ساعتين
تحط البنزين جنب النار وتقول مايصير يشتعل
انا ما ادور له عذر بس يمنع اساس الخطر قبل وقوعه
alfahd42[ عدد التعليقات: 7775 ] نشر منذ 2 ساعتين
اقطع شجرة الداب من اساسها لكي لا ياتي اليها الداب