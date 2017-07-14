⁠⁠⁠⁠⁠الجمارك: قيمة واردات المملكة بلغت 194 مليار ريال - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

ارتفعت واردات المملكة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري إلى نحو 249.1 مليار ريال، وبلغت قيمة الصادرات 75.87 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي، و تصدرت الصين قائمة الدول استيرادًا من المملكة وتصديرًا إليها.

من جانبه كشف المتحدث الرسمي باسم مصلحة ” الجمارك ” عيسى العيسى، أن قيمة واردات المملكة من نحو 20 دولة فقط بلغت 194 مليار ريال بأوزان 21 مليون طن.

وأشار إلى أن أكثر الدول المصدرة إلى المملكة هي الصين وأمريكا والإمارات وألمانيا بنحو 100 مليار ريال.

وأضاف العيسى أن الصين صدرت إلى المملكة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بـ36 مليار ريال. أما أمريكا ثاني دولة مصدرة فبلغت قيمة صادراتها 35 مليار ريال، فيما بلغت واردات المملكة من الإمارات 15 مليار ريال، ومن ألمانيا 14 مليار ريال ومن الهند 10 مليارات.

أما فرنسا فقد بلغت قيمة وارداتها إلى المملكة 9 مليارات ريال، فيما بلغت واردات كل من كوريا الجنوبية واليابان وإيطاليا 8 مليارات لكل منها، في حين بلغت الواردات من تركيا 6 مليارات ريال، و5 مليارات ريال لكل من بريطانيا والبرازيل، وأكثر من 4 مليارات ريال لكل من إسبانيا ومصر وتايلاند، و3 مليارات ريال لكل من فيتنام وسويسرا وإندونيسيا وبلجيكا.

وفيما يتعلق بصادرات المملكة البالغ قيمتها 75.87 مليار ريال خلال النصف الأول؛ أوضح العيسى أنها جاءت بوزن 25 مليون طن، مشيرًا إلى أن صادرات المملكة إلى نحو 20 دولة فقط بلغ 57 مليار ريال بوزن 18 مليون طن، مبينًا أن أكثر الدول التي تم التصدير إليها كانت الصين، تلتها الإمارات، ثم الهند، وسنغافورا بأكثر من 27 مليار ريال.

وأشار العيسى إلى أن صادرات المملكة إلى الصين أكبر مستورد من المملكة، بلغت قيمتها خلال الأشهر الستة الماضية 9.9 مليارات ريال، فيما بلغت إلى الإمارات ثاني مستورد من المملكة 9.4 مليارات، ثم الهند بـ5 مليارات ريال، وسنغافورا بـ4 مليارات ريال.

تلت تلك الدول الكويت وبلجيكا وتركيا وماليزيا والأردن بأكثر من ملياري ريال لكل منها، تلتها مصر وباكستان والبحرين وأمريكا وعمان واليابان وتايوان وتايلاند وإسبانيا وهولندا بمليار ريال لكل منها.

وأوضح أن الصادرات تركزت على المنتجات البترولية البالغ عددها أكثر من 20 سلعة، بقيمة بلغت 48.2 مليار ريال وبوزن 17 مليون طن.

وتنوعت هذه السلع بين بولي إيثلين وبولي بروبلين وميثانول ويوريا وألمونيوم وإيثيلين جلايكول ونشادر لا مائي وإكسيول وبولي كربونات وإيثلين وبوليمرات مركبة الإيثلين.