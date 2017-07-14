بالصور.. هدية غير متوقعة لعروس من عريسها ليلة الزفاف - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد(صدى):

في لحظات مصحوبة بالسعادة والفرح فاجأ عريس مصري زوجته ليلة الزفاف ، بتقديم هدية غير متوقعة .

حيث تداول رواد و نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور ترصد هدية العريس لزوجته ليلة الزفاف، حيث قام بتزيين عش الزوجية بالكامل بمئات القطع من الشوكولاتة التي غيرت شكل البيت تماماً وحولته لما يشبه معرض الشوكولاتة.

وقد عبر الكثير من النشطاء عن سعادتهم الشديدة بالفكرة المبتكرة خاصة وأنه من المعروف أن النساء يعشقن الشوكولاتة، كما ثبت علمياً أنها تساعد على تحسين الحالة المزاجية وتحفيز الشعور بالسعادة.