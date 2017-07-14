بالصور.. هدية غير متوقعة لعروس من عريسها ليلة الزفاف - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. هدية غير متوقعة لعروس من عريسها ليلة الزفاف
في لحظات مصحوبة بالسعادة والفرح فاجأ عريس مصري زوجته ليلة الزفاف ، بتقديم هدية غير متوقعة .
حيث تداول رواد و نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور ترصد هدية العريس لزوجته ليلة الزفاف، حيث قام بتزيين عش الزوجية بالكامل بمئات القطع من الشوكولاتة التي غيرت شكل البيت تماماً وحولته لما يشبه معرض الشوكولاتة.
وقد عبر الكثير من النشطاء عن سعادتهم الشديدة بالفكرة المبتكرة خاصة وأنه من المعروف أن النساء يعشقن الشوكولاتة، كما ثبت علمياً أنها تساعد على تحسين الحالة المزاجية وتحفيز الشعور بالسعادة.
؟[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 4 ساعات
المهم الاخلاق لا وش جاب اوعطا اهم شئ الواحد يكون كلامه اخلاق ولايضرب
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29514 ] نشر منذ 4 ساعات
وهذي هي الهديه الغير متوقعه ؟؟ قول الماس قول ذهب ,, قول شي عليه القيمه ,, اما شوكلاته !!!؟
.. ياهملالي ,,
., ٍآسًـوُؤؤمِـهہ,.’ 💘[ عدد التعليقات: 8381 ] نشر منذ 4 ساعات
ابؤ محمد ☺ ..
شحالك ي رجل ؤش علوممكك 🙂
علامكك ماتسلمم وهيتسس ماتشؤفني 😴💜🌚 .. !
.. ابسسلم علاكك بس 😅💜
alfahd42[ عدد التعليقات: 7776 ] نشر منذ 4 ساعات
هههههههه شي حلو وجديد ههههههه
alfahd42[ عدد التعليقات: 7776 ] نشر منذ 4 ساعات
مايكلف كثير ههههههه
alfahd42[ عدد التعليقات: 7776 ] نشر منذ 4 ساعات
ههههههه جاتك اسومه الله يصلحها لازم تدخل خشيمها في موضوع الشوكلاته تحبها الماخوذه هههههه
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2888 ] نشر منذ 4 ساعات
حلو😂😊حولها محل شكولاته😂😂
., ٍآسًـوُؤؤمِـهہ,.’ 💘[ عدد التعليقات: 8381 ] نشر منذ 3 ساعات
هههههههههههههههه ☺☺
يب يب ؤمن مايحبهاا ي فهدد 💋💜💘🙈
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2888 ] نشر منذ 3 ساعات
تعالي اذا تبينها اسومه تري مو متغديه الا حبتين شكولاته جواهر😂👍مسيتهاقبل المساء😊 ههههه😂😊
alfahd42[ عدد التعليقات: 7776 ] نشر منذ 3 ساعات
عليكم عافيه في ذا اليوم المبارك
نهار السلام[ عدد التعليقات: 284 ] نشر منذ 3 ساعات
ذا شكله راح لمحل ابو ريالين ( جنيهين ) وشرا الاغراض اللي لمه كلها
دامت الافراح يافندم ، ، ،
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13400 ] نشر منذ 3 ساعات
حلوووو ما شاء الله 😍
بس حسيت السرير بقاله 😅
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2888 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يعافيك😊
alfahd42[ عدد التعليقات: 7776 ] نشر منذ 3 ساعات
لا حرام عليك مهوب ابو ريالين هذه من النوع الفاخر
بس الحركة حليوه ولذيذه عند اللي يحبها
alfahd42[ عدد التعليقات: 7776 ] نشر منذ 3 ساعات
اما اللي مايحبها مثلي مايبيها
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29514 ] نشر منذ 3 ساعات
ياهلا ياهلا والله بأسومه ، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ,,
,, ابشرك انا بخير وعافيه واتمنى ان تكوني انت كذالك ,,
,, على فكره ، انا اهديت لك ولأختنا لست محرومه ، خروفين لكل وحده فيكن زيادة على بقية المعلقين ,,
,, في الفديوهات .. تحت عنوان ، ماشاء الله على الحلال ,,
,, مع اجمل الأماني باالصحه والسلامه ,,
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4576 ] نشر منذ 3 ساعات
لا اوصيك يا باشا اليوم الجمعه اضرب فسيخ ورنقا وامسك الطريق صد رد بس انتبه لسرعة الفليشر
alfahd42[ عدد التعليقات: 7776 ] نشر منذ 3 ساعات
كفيت ووفيت يا ابو محمد ماقصرت
نهار السلام[ عدد التعليقات: 284 ] نشر منذ 3 ساعات
ياخي حلاة السرير ( تحديدا ) يوم العرس
لاكان خاااالي تماما ما غير المحروس والمحروسه ولو بدون مخدات احسن
ابعلمك يالفهد
تخيل وسط الحلاوه والعريس يمارس حقوقه مع البنوته الا و تخش فيه وحده باونتي . . ام الاحراج. . ههههههه
alfahd42[ عدد التعليقات: 7776 ] نشر منذ 3 ساعات
يمسكها ويلقمها البنت بدل ماتغير مسارها خلك فطين يا سلام
هههههههه
., ٍآسًـوُؤؤمِـهہ,.’ 💘[ عدد التعليقات: 8381 ] نشر منذ 2 ساعتين
قحوطهه .. 😴
تو قمت وتغديت اندووومييي 😋🌚 ..
..
ابو محمد 😅 ..
ابغى تيسس انا عششان اسؤيهه حنيذ 😍😍💜🌚 ..
alfahd42[ عدد التعليقات: 7776 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29514 ] نشر منذ 2 ساعتين
قلنا لتس كبش سمين ,, واحد هاالحين والثاني ليا اعرستي ,,
,, خليتس على الكبش واتركي التيس عنتس ,,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11339 ] نشر منذ 2 ساعتين
اسووووومه
معلومـات خطيرهـ
ثبت علميا ان ( الاندومي ) يقتل خلايا الدماغ
يوم كنت أتصفح ولقيت شي خطيـــــــــــــر للـي يحبون الأندومـي
ثبت علميا ان ( الاندومي ) يقتل خلايا الدماغ والناس قاعده بلع بلع
في الاندومي وهم ما يدرون
احببت ان انقل لكم ما شاهده أحد الاشخاص عندما ذهب الى اندونيسيا
وشاهد بنفسه كيف يتم تصنيع الاندومي فهو يعرف صديق له يشتغل في
المصنع فذهب معه فصدم عندما شاهدهم كيف يصنعونها
يقومو بتجميع عظام الحيوانات (-اكرمكم الله- )الميته ويقومو بتجفيفها جيدا ثم يضعوها
في مطاحن لكي تطحن جيدا بعد ذلك يقومو باضافه المنكهات وتشكيلها على
شكل المكرونه كما نراها وبعد ذلك تاتي الينا ونحن نقدمها الوجبه
الرئيسيه للعشاء لفلذات اكبادنا ونستغرب عندما نراهم لا ينامو ونراهم
في المنزل يجرو ويصرخو ويقلبو البيت ومشاغبه ليس لها حد ونقول جيل
اليوم والله انهم من اكل بقايا الحيوانات(-اكرمكم الله-)
alfahd42[ عدد التعليقات: 7776 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههه ابو محمد مصر على الخروف
شكل اسومه ماتعرف تسوي الا التيس
هههههه
alfahd42[ عدد التعليقات: 7776 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يكفي الشر والله بزرانا يحبون الاندومي ونجاهدهم عليه
alfahd42[ عدد التعليقات: 7776 ] نشر منذ 2 ساعتين
ولا يفيد يبونه
., ٍآسًـوُؤؤمِـهہ,.’ 💘[ عدد التعليقات: 8381 ] نشر منذ 2 ساعتين
ابو محمد 😅😅..
في الحنيذ مايصلح الا التيس .. 😋😋😋😊 وه بس ..
اما الخرفان ماحبهااا ولاتصلح 💔💔 ..
وابشرك مامن عرسسس 💔😅 ..
..
عزيزي ابو عمار .. فعلا كلامك صحيح 😊 .. وسبق ؤقريت كثير عن مخاطرها ..
لكن ي رجال انا اعشقهاا 😍😍 والله احبهاا مااقدرر اني ما اخليها ظمن قائمة وجباتي 😋
خصؤصا اني اسؤيهاا بطرق مبتكرهه جديدهه فننااانهه 😴😘💜
شي اللي مدمن عليه معاد تقدر تخليه مهما حاولت حتى لو عرفت انه خطير 💔✨💜
alfahd42[ عدد التعليقات: 7776 ] نشر منذ 45 دقيقة
لاحول يا القشرا لاتموتين امراض الاندومي
أمل الطيار[ عدد التعليقات: 9298 ] نشر منذ 4 دقائق
الاثاث والتخت يجبن الهم 😥
ياكرهي للون الاحمر 🤚