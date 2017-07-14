بالصورة.. وثيقة تثبت ان قناة الجزيرة تمارس نشاط الدول في السودان - صحيفة صدى الالكترونية

بالصورة.. وثيقة تثبت ان قناة الجزيرة تمارس نشاط الدول في السودان
تواصل قناة ” الجزيرة ” القطرية، ممارسة أدوار غير المنوطه بها، كمؤسسة إعلامية، فتتخطى حدودها وتعمل كوزارة خارجية.
الحديث عن ” الجزيرة ” كدولة ليس من باب الإدعاء أو نشر الأكاذيب، كما تدعي القناة،- المعروف علاقتها المشبوهه بدولة الاحتلال الإسرائيلي-، ولكن هو واضح في خطاب مسرب حصلت ” صدى ” على نسخه منه.
الخطاب المثير والمذيل بتوقيع مدير مكتب القناة في الخرطوم، يشير إلى أن ” الجزيرة ” تمارس عمل وزارة الخارجية، حيث تناشد القناة في خطابها، الحكومة السودانية توضيح بشأن تصريحات وزير الإعلام السوداني ” أحمد بلال ” .
ورغم أن الجزيرة أثارت استياء جميع الدول العربية، بفعل انتهاجها منهج معادي للوطن العربي أجمع، إلا أنها في الخطاب تدعي استياءها من ما وصفته بـ ” الحملة السياسية ” ضدها.
الغريب في الأمر أن الجزيرة التي لطالما فتحت منصتها على مصرعيها أمام قيادات التنظيمات الإرهابية المتطرفة، وتحولت إلى منبر لهم، تشتكي اليوم من ما إدعت كذبا أنه هجوم، رغم أنه لم يتخطي، حسب المعروف إعلاميا كونه ” كشف توجهها ” المعادي للاستقرار.
مغابش[ عدد التعليقات: 247 ] نشر منذ 5 ساعات
حشى هذي ماصارت قناة هذي دولة داخل دولة
الواقع[ عدد التعليقات: 4721 ] نشر منذ 4 ساعات
مذيعين قناة الجزيرة معظمهم كارهين لدولهم وللعرب وهاربين من العدالة وخونة اجتمعوا في دوحة الشر مع مافيا ال ثاني الاقزام
ساهر وصادني[ عدد التعليقات: 1857 ] نشر منذ 4 ساعات
ههههههههههههههه
بصراحة اذا هذي سوتها الجزيرة اجل على اعلامنا السلام ما عندهم ماعند جدتي
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29513 ] نشر منذ 4 ساعات
القناة تجاوزت كل الحدود الإعلاميه في كافة اخبارها وبرامجها ,,
,, لابد من إطفاء هذه النار المستعره في الوطن العربي ، والقضاء على مشعليها من شياطين الإنس ، والذين تجمعوا من مختلف البلدان ويخدمون اسيادهم في تلك البلدان ، بإثارة الفتن وإشعال الثورات داخل الوطن العربي لتفكيكه وزرع العداوة والبغضاء بين الشعوب ,, وهذا يعني تفكيك الإسلام والقضاء عليه ,, قال تعالى :
( يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ) صدق الله العظيم .
alfahd42[ عدد التعليقات: 7773 ] نشر منذ 4 ساعات
بما انها قناة مصدرها اسرائيلي وتمويل قطري ولسان عربي فلسطيني وليس مسلم لايستغرب منها هذا الشيء
د ماجد[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 4 ساعات
قطرائيل هي الجزيرة والجزيرة هي قطرائيل
لو اقفلت سقطت قطرائيل
براغى[ عدد التعليقات: 381 ] نشر منذ 3 ساعات
المشكلة فى البشير حاكم السودان الذى يسمح لدويلة مثل هذه بالتحكم فى مقدرات وتوجهات بلد كبيرة كالسودان
alfahd42[ عدد التعليقات: 7773 ] نشر منذ 3 ساعات
البشير معنا ومع الحق وباذن الله بيصفعهم
هلالي عسل[ عدد التعليقات: 902 ] نشر منذ 3 ساعات
هد مكتبهم على روسهم يالبشير
لن أنحني أبداً مادام الله معي[ عدد التعليقات: 242 ] نشر منذ 2 ساعتين
اكثر من حاكم يحكم قطر وكل منهم له اسلوبه الخاص بالتعاطي مع الأحداث
تميم ليس له سلطة على قناة الجريرة وبالغالب ام تميم هي من تهيمن على القناة
والمتحكم بالقناة ميوله شيعية والدليل عدم اساءة القنات للشيعة بأي حال من الأحوال
وعلى العكس لكل ماهو سني وخصوصا سعودي كل برامجها تهاجمه وبشراسة
أي اتفاق يحصل مستقبلا سيكون مؤقت اذا استمرت قناة الجريرة ببث نهيق طاقم حميرها اكرمكم الله
alfahd42[ عدد التعليقات: 7773 ] نشر منذ 2 ساعتين
يكفي ان كل منهم طرد اللي قبله