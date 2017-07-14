بالصورة.. وثيقة تثبت ان قناة الجزيرة تمارس نشاط الدول في السودان - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

تواصل قناة ” الجزيرة ” القطرية، ممارسة أدوار غير المنوطه بها، كمؤسسة إعلامية، فتتخطى حدودها وتعمل كوزارة خارجية.

الحديث عن ” الجزيرة ” كدولة ليس من باب الإدعاء أو نشر الأكاذيب، كما تدعي القناة،- المعروف علاقتها المشبوهه بدولة الاحتلال الإسرائيلي-، ولكن هو واضح في خطاب مسرب حصلت ” صدى ” على نسخه منه.

الخطاب المثير والمذيل بتوقيع مدير مكتب القناة في الخرطوم، يشير إلى أن ” الجزيرة ” تمارس عمل وزارة الخارجية، حيث تناشد القناة في خطابها، الحكومة السودانية توضيح بشأن تصريحات وزير الإعلام السوداني ” أحمد بلال ” .

ورغم أن الجزيرة أثارت استياء جميع الدول العربية، بفعل انتهاجها منهج معادي للوطن العربي أجمع، إلا أنها في الخطاب تدعي استياءها من ما وصفته بـ ” الحملة السياسية ” ضدها.

الغريب في الأمر أن الجزيرة التي لطالما فتحت منصتها على مصرعيها أمام قيادات التنظيمات الإرهابية المتطرفة، وتحولت إلى منبر لهم، تشتكي اليوم من ما إدعت كذبا أنه هجوم، رغم أنه لم يتخطي، حسب المعروف إعلاميا كونه ” كشف توجهها ” المعادي للاستقرار.