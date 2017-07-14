العثمان يحصل على الماجستير في إدارة الأعمال للمدراء التنفيذيين من جامعة لندن - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

حصل الدكتور منصور بن عبدالله العثمان – المدير التنفيذي للتشغيل بمستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بوزارة الحرس الوطني بالمدينة المنورة على درجة الماجستير لإدارة الأعمال للمدراء التنفيذيين من جامعة لندن لإدارة الأعمال.

علما بأن الدكتور العثمان حاصل على البكالوريوس من جامعة الملك سعود تخصص علاج طبيعي.

كما انه حاصل على الماجستير والدكتوراة تخصص علاج طبيعي من كاليفورنيا بالولايات المتحدة الامريكية .

بالاضافة الى حصول الدكتور العثمان على العديد من الدورات المتخصصة والادارة ومنها دورات بهارفارد بامريكا في الادارة والقيادة.

ولديه خبرة عملية بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني لأكثر من ٢٢ عاما تنقل فيها بالعديد من المناصب القيادية وصولا الى منصبه الحالي مديرا لمستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز للحرس الوطني بالمدينه المنورة.