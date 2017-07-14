⁠⁠⁠⁠⁠50 ألف يورو غرامة نشر صور اعتداء نيس الفرنسية - صحيفة صدى الالكترونية

باريس(صدى):

أوقف القضاء الفرنسي، نشر صورتين لاعتداء نيس في 14 يوليو 2016 في مجلة ” باري ماتش ” الأسبوعية ، دون أن يصدر أمر بسحب العدد.

واعتبر قضاة المحكمة الابتدائية الكبرى في باريس في قرارهم الصادر عشية الذكرى السنوية الأولى للاعتداء، الذي أوقع 86 قتيلاً و 450 جريحاً أن اثنتين من الصور المنشورة، ويمكن فيهما التعرف على ضحايا ” تستخفان بكرامة الإنسان ” .

ومنعت المحكمة المجلة من ” أي نشر جديد ” تحت طائلة غرامة بـ 50 ألف يورو لكل مخالفة، ومنعت نشر الصورتين على الإنترنت، وهو ما يعني سحبهما من المنصات الإلكترونية للمجلة.

ورحبت المجلة بأن القضاء لم يأمر بسحب أعدادها من الاكشاك، وقال متحدث إن المجلة ” تدافع عن حقوق المواطنين في الاطلاع ومعرفة الحقيقة وعن حقوق الضحايا الذين التقينا بهم في إعطاء شهادتهم حتى لا يتم نسيانهم ” .