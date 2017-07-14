⁠⁠⁠⁠⁠" هيرنانديز " يشعل صراعًا في سوق الانتقالات - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

أعلنت إدارة النادي الأهلي عن فتح التفاوض مع محور منتخب تشيلي ونادي سلتا فيغو الاسباني اللاعب هرنانديز من أجل ضمه إلى صفوف الفريق الكروي الاول الموسم القادم.

وشرعت الادارة الاهلاوية في التفاوض مع التشيلي هرنانديز بعد أن أبدى الأخير موافقته للانتقال لصفوف الملكي نظير العرض المالي المغري الذي تقدمت به الإدارة للحصول على خدماته، بعد أن قوبل العرض الأول بالرفض.

وأرسلت إدارة الملكي خطابا لسيلتا فيغو الاسباني للحصول على خدمات الدولي هيرنانديز، والذي لفت الانظار في بطولة القارات الاخيرة مع منتخب تشيلي، فيما تريثت إدارة الاهلي في مفاوضاتها مع الاوكراني هرماش والبرازيلي ماوريسيو، على الرغم من الاتفاق مع اللاعب، حتى يتسنى لها معرفة مصير هيرنانديز، كونه المفضل لدى الأوكراني سيرجي ريبروف مدرب الفريق.