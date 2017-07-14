⁠⁠⁠⁠⁠الجيش التركي يعلن تحييد 79 إرهابياً من " العمال الكردستاني " خلال أسبوع - صحيفة صدى الالكترونية

أنقرة(صدى):

أعلن الجيش التركي اليوم الجمعة، تحييد 79 مسلحاً من حزب العمال الكردستاني، الذي يصفه بأنه منظمة إرهابية، خلال الأسبوع الأخير من العمليات المستمرة في عموم البلاد.

وقال بيان صادر عن رئاسة الأركان العامة، إن ‘العمليات المستمرة ضد المنظمة الانفصالية، أسفرت عن تحييد 79 إرهابياً، بينهم قيادي يدعى أورهان بيلان المدرج على القائمة الرمادية للوائح الإرهابيين ‘ ، بحسب وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

يشار إلى أن الجيش التركي يتسخدم كلمة ‘ تحييد ‘ للإشارة إلى قتل أو إصابة أو أسر عناصر مسلحة مناهضة للبلاد.

وأضاف أن ‘القوات العسكرية ضبطت كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات ‘ .

ولفت البيان، إلى ‘ تدمير 19 مخبئاً وملجئاً للمنظمة خلال العمليات المذكورة ‘ .

وذكر أن ‘ 5 عسكريين استشهدوا وأصيب 15 آخرون خلال العمليات ‘ .

وفي سياق آخر، أشار البيان ذاته، إلى ‘ توقيف 4 آلاف و 524 شخصاً من طرف الأمن التركي خلال الأسبوع الأخير، وذلك أثناء محاولتهم الدخول إلى البلاد بطرق غير قانونية ‘ .

وبحسب الأناضول، دأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع حزب العمال الكردستاني وملاحقة عناصره، جنوب وجنوب شرقي البلاد، وشمالي العراق.

ويأتي ذلك ردًا على هجمات ينفذها الحزب داخل البلاد بين الحين والآخر، ضد المدنيين وعناصر الأمن.