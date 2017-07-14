ترمب: قطر ترعى وحش هو الإرهاب يجب تجويعه - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، أن قطر عُرفت بتمويل الإرهاب، مؤكدا أن بلاده أبلغتها بضرورة التوقف عن تمويل الإرهاب.

وقال ترمب في تصريحات تلفزيونية، إن الإرهاب وحش، ولا بد من الاستمرار في ” تجويع هذا الوحش ” .

وأضاف ترمب أن بلاده علاقتها جيدة مع قطر، ولكن لو اضطررنا إلى ترك القاعدة هناك، سترحب عشرات الدول ببناء قاعدة.

وتحدث ترمب عن زيارته للملكة في نهاية مايو الماضي ومشاركته في القمة الأمريكية العربية الإسلامية، وأوضح أن المملكة احتضنت قمة عظيمة، وكان أهم محاور النقاش هو الأموال الطائلة التي تنفق لتمويل الإرهاب.

وذكر الرئيس الأميركي أن دول الخليج والدول العربية والإسلامية تبذل جهوداً في مكافحة الإرهاب ” وأثق أنهم سينجحون ” .