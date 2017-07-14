تفاصيل نظارة " فيسبوك " الجديدة - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

خططت شركة فيسبوك في وقت لاحق من هذا العام لكشف النقاب عن نظارة واقع افتراضي لاسلكية جديدة أقل سعراً من نظارتها الحالية (Oculus Rift)، ويصل سعرها إلى 200 دولار فقط وتعمل دون ربطها بالهاتف الذكي أو الحاسب.

وذلك وفقاً لتقرير جديد يستند إلى مصادر لم يتم الكشف عنها نشرته صحيفة “ بلومبرغ ” ، حيث تراهن الشركة على تعميم الواقع الافتراضي بنفس الطريقة التي استعملتها آبل مع الهواتف الذكية.

وتعمل هذه النظارة اللاسلكية على جعل الواقع الافتراضي في متناول الجماهير بشكل أكثر سهولة من قبل، وذلك بعد البداية البطيئة للواقع الافتراضي في العام الماضي، إلا أن المتوقع أن يصل السوق إلى 75 مليار دولار بحلول عام 2021، وذلك وفقاً لشركة أبحاث السوق (Greenlight Insights).

وتتوفر نظارات الواقع الافتراضي في الوقت الحالي بنموذجين هما نظارة منخفضة الثمن تعمل على تحويل الهواتف الذكية إلى أجهزة واقع افتراضي مثل نظارة سامسونغ (Gear VR) بسعر 130 دولار، ونظارة مرتفعة الثمن للألعاب تتصل بأجهزة الحاسب المكتبية يصل ثمنها إلى 1000 دولار مثل (Oculus Rift) بسعر 400 دولار.

وتحاول فيس بوك سد هذه الفجوة عن طريق نظارتها الجديدة التي تحمل الاسم الرمزي (Pacific)، والتي تباع بسعر يصل إلى 200 دولار ولا تحتاج إلى ربطها بجهاز حاسب أو هاتف ذكي، وفقاً لأشخاص مطلعين على المسألة، مما يجعلها تمثل نموذج جديد تماماً.

بحيث انها موجهة إلى الألعاب الغامرة ومشاهدة مقاطع الفيديو والشبكات الاجتماعية، كما انها تأتي بحجم أقل من حجم نظارة (Rift) الحالية وأخف وزناً من نظارة (Gear VR).

ولا تخطط شركة (Oculus) لشحن الجهاز الجديد في عام 2017، ويعتبر مشروعها الجديد مستقلاً وليس بديلاً لنظارة (Rift)، وتحاول تقريب المستخدمين من الواقع الافتراضي عن طريق توفير نظارة بهذه المواصفات يمكن اخراجها من الحقيبة ومشاهدة الأفلام 360 درجة ضمن رحلة جوية أو لعب ألعاب الواقع الافتراضي بسهولة وسرعة.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة فيس بوك، مارك زوكربيرغ، قد تحدث في مؤتمر مطوري (Oculus) في العام الماضي عن جهاز جديد يتواجد بين نظارة (Gear VR) و(Rift).

كما استعرضت الشركة نموذج سانتا كروز (Santa Cruz)، والذي لا يزال موجوداً حتى الآن ويعمل وفق تقنية التتبع من الداخل إلى الخارج مما يعني انه لا يعتمد على أجهزة استشعار خارجية.

وتشير المعلومات إلى أن فيس بوك تخطط لاستعمال رقائق المحمول (Snapdragon) من شركة كوالكوم، والتي عرضت هذا العام تكنولوجيا الواقع الافتراضي الخاصة بها اعتماداً على معالج (Snapdragon 835)، وقامت (Oculus) هذا الاسبوع بتخفيض سعر النظارة (Rift) لفترة محدودة من حوالي 600 دولار إلى 400 دولار.