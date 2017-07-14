بالصور.. طيار مروحية فنزويلى متهم بتدبير إنقلاب شارك فى تظاهرة للمعارضة - صحيفة صدى الالكترونية

كاراكاس(صدى):

شارك طيار المروحية الفنزويلى الذى اختفى بعد اسقاط قنابل على المحكمة العليا بشكل مفاجئ الخميس فى تظاهرة للمعارضة، فى أول ظهور له فى مكان عام منذ الهجوم.

أدلى الشرطى طيار اوسكار بيريز البالغ من العمر 36 عاما بتصريحات مقتضبة فى تظاهرة لتكريم القتلى الـ 95 الذين سقطوا خلال أكثر من ثلاثة أشهر من تظاهرات عنيفة معارضة للحكومة، قبل ان يغادر سريعا على متن دراجة نارية.

وقال بيريز الذى وضع لثاما وارتدى سترة خضراء خلال مشاركته فى تظاهرة فى شرق كراكاس، ” آن الاوان لسقوط حكومة المخدرات (..) انها ساعة الصفر ” .

وحث بيريز الفنزويليين على المشاركة فى تصويت رمزى تنظمه المعارضة الأحد، تعبيرا عن رفضهم مشروع الرئيس نيكولاس مادورو لتعديل الدستور.

وصاح بيريز ” ماذا تريد فنزويلا؟ ” فردت الحشود ” حرية، وفى 27 يونيو الماضى حلق بيريز مع أشخاص آخرين، فوق كراكاس بمروحية للشرطة وأسقط أربع قنابل على المحكمة العليا قبل إطلاق النار على وزارة الداخلية. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.