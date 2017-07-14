ترامب يتغزل في زوجة الرئيس الفرنسي بعبارات جنسية - صحيفة صدى الالكترونية

باريس(صدى):

تغزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سيدة فرنسا الأولى بريجيت ماكرون أثناء زيارته الرسمية لفرنسا، قائلا لها «هيئتك جميلة جدا».

واجتمع ترامب وزوجته ميلانيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت، أمس الخميس في مجمع ليزانفاليد المدفون فيه نابليون بونابرت وغيره من رموز الحرب في فرنسا.

وبعد جولة، التفت ترامب إلى سيدة فرنسا الأولى وأومأ إليها وقال “ هيئتك جميلة جداً ” .

وبعدما كرر التعليق على الرئيس الفرنسي التفت مرة أخرى إلى بريجيت وقال “ جميلة ” ، غير أن رد فعلها لم يكن واضحاً.

وسرعان ما ظهرت ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي واستنكر كثيرون تعليقات ترامب واعتبروها جنسية.