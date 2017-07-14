تطوير مكة: سلم جبل الرحمة يمنع التدافع بين الحجيج - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

في إطار سعيها الدائم للعمل على راحة الحجاج، أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة عن إنشاء مشروع سلم خرساني بجبل الرحمة، ستتم الاستفادة منه في حج هذا العام لتنظيم وتسهيل حركة الحجاج في الصعود والنزول من الجبل.

وأوضحت الهيئة أن السلم الخرساني يرتبط مباشرة بالساحات المحيطة بجبل الرحمة، بما يحقق الوصول الآمن للمرافق المختلفة، ومنع التدافع بين الحجيج.

جاء ذلك خلال عدة تغريدات أطلقتها الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع “ تويتر ” قالت فيها أنها تعمل على تنفيذ 11 مشروعاً بالمشاعر المقدسة من بينها تظليل منحدرات الصعود والنزول من الجمرات الممرات، وتهيئة البيئة التحتية حول قطار المشاعر، وتوسيع وصيانة الطرقات وإنشاء الجسور.