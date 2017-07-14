ترامب يكشف سر لقاء نجله بمحامية روسيا الحسناء - صحيفة صدى الالكترونية

باريس(صدى):

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن اللقاء المثير للجدل الذي عقده ابنه الأكبر العام الماضي مع محامية روسية، يعرف بلغة السياسة بما يسمي ” البحث في شؤون المعارضة “.

وأكد ترامب في مؤتمر صحفي عقده خلال زيارته لباريس ” معظم الناس ” كانوا سيعقدون مثل هذا اللقاء.

واستخدم ترامب مصطلح يعرف بـ ” أوبو ” ، ويشير إلى ممارسة جمع معلومات عن معارض أو خصم سياسي يمكن استخدامها لاحقا لتشويه سمعته.

وقد أظهرت رسائل إلكترونية أن نجل الرئيس الأمريكي واثنين من كبار العاملين في حملته الانتخابية قد التقوا بمحامية روسية إبان حملته للفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقد طلبت لجنة في مجلس الشيوخ من دونالد ترامب الأبن الإدلاء بشهادته بشكل علني في هذا الصدد.

وقال ترامب، ردا على أول سؤال وجهه الصحفيون في المؤتمر الصحفي، إن ” إبني شاب رائع. وقد التقى بمحامية روسية، ليست محامية حكومية بل مجرد محامية روسية “.

وأوضح أنه تلقى اتصالات من العديد من الأشخاص تطوعوا لنقل ” معلومات بشأن هذا العامل أو هذا الشخص، أو بصراحة عن هيلاري. وهذا معيار سائد جدا في السياسة “.

وأضاف أن ” السياسة ليست ألطف عمل في العالم، ولكن المعيار السائد، عندما يمتلكون معلومات أن تأخذ هذه المعلومات ” ، متهما الصحافة بتضخيم أهمية القصة.