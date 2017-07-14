إستدعاء مليون سيارة " هوندا أكورد " في أمريكا - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أعلنت شركة ” هوندا ” لصناعة السيارات عن استدعاء 1.2 مليون سيارة ” أكورد ” في الولايات المتحدة بسبب احتمال حدوث مشكلات في أجهزة استشعار البطارية.

وقالت الشركة اليابانية أمس الخميس أنها ستستدعي موديلات سيارتها متوسطة الحجم ” أكورد ” التي أنتجت في الفترة بين 2013 و2016، بعد تلقيها عدة تقارير بأن أجهزة استشعار البطارية تسبب حرائق في المحرك.

وذكرت الشركة أن أجهزة استشعار البطارية التي تخطر السائقين عندما تكون هناك مشكلة في البطارية ربما تكون غير محكمة بما يكفي ضد الرطوبة، وبالتالي المواد مثل ملح الطرق يمكن أن تدخل في المستشعر وتؤدي إلى تعطله مما يسبب حريقا.

وأوضحت الشركة أنها ستبدأ في إخطار مالكي ” أكورد ” المتأثرين بالاستدعاء الأخير بنهاية هذا الشهر.