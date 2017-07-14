حقيقة سفر وافدين بتأشيرات خروج نهائي بعد تطبيق المقابل المالي - صحيفة صدى الالكترونية

حقيقة سفر وافدين بتأشيرات خروج نهائي بعد تطبيق المقابل المالي
أكد مصدر في المديرية العامة للجوازات، أن الوضع طبيعي في نسبة إصدار تأشيرات الخروج كما هو في السابق قبل تطبيق نظام المقابل المالي، مشيرا إلى أن الحديث عن سفر عدد كبير من الوافدين ومرافقيهم بتأشيرات خروج نهائي، بعد تطبيق رسوم المقابل المالي، غير صحيح.
وكانت الجهات المختصة بدأت بتطبيق المرحلة الأولى من الرسوم على المرافقين للعمالة الوافدة، مطلع الشهر الجاري، وذلك بواقع 100 ريال كرسم شهري للفرد الواحد، على أن ترتفع هذه الرسوم إلى 200 ريال بدءًا من 1 يوليو 2018، لتصل إلى 400 ريال شهرياً على الفرد الواحد في 2020.
سلمان الروسان[ عدد التعليقات: 105 ] نشر منذ 6 ساعات
والله ما يطلعون لو تحط على كل مرافق الف شهريا
لأن بإختصار الوافدين عندنا يطلعون ذهب
لا يغركم تحلطمهم وتذمرهم
تذمرهم ليس من ضعف قدراتهم المادية بل لأنهم تعودو ان هذا البلد مجرد مزرعه مجانية خذ منها ماتشاء وبدون مقابل لذلك هم يمارسون الضغط واشاعة الاخبار الكاذبه بخروج الملايين يعتقدون بأن هذا البلد سينهار بدونهم والحقيقه ان هذا البلد سينهار بوجودهم وبإزدياد مشاكلهم وجرائمهم
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11339 ] نشر منذ 6 ساعات
طبعا الوضع طبيعي لان معظمهم ما عنده مرافقين اعمارهم كبيره
الجوووووفي[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 6 ساعات
كنت اتمني ذكر اسم المصدر
لان لو تسأل اي موظف في الجوازات راح يقول لك ان هذة الفترة
اكثر فترة تم فيها خروج نهائي للتابعين والمرافقين
واللي مومصدق يمر على الجوازات ويشوف بعينة
ولد الديرة[ عدد التعليقات: 193 ] نشر منذ 4 ساعات
الجوفي من اسمك واضح انك ابو يمن وانا شخصيا اتمنى خروج جميع اليمنين الشماليين من السعودية