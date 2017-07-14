الدولار يسجل استقراراً خلال تعاملات اليوم - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

سجل الدولار الأمريكي اليوم الجمعة خلال تداولات استقرار في أسعاره مع اتجاهه نحو تسجيل تراجع أسبوعي وسط ترقب الأسواق صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة اليوم.

وظل مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوى له منذ سبتمبر مع تزايد الشكوك حول قدرة الرئيس ” ترامب ” على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي وعد بها نظرا للتوترات السياسية المتعلقة بالعلاقة المزعومة بين حملته الانتخابية والحكومة الروسية ويضاف إلى ذلك التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سوف يضطر إلى رفع أسعار الفائدة ببطء أكثر مما كان متوقعا في السابق.

ويتوقع الاقتصاديون أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 1.7 %خلال الشهر الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 1.9% في مايو/أيار، وفقا لمسح ” بلومبرج ” .

وقالت ” جانيت يلين ” أمام الكونجرس أمس إن الاحتياطي الفيدرالي يراقب التضخم ” عن كثب ” وإنه من السابق لأوانه القول إن الاتجاه الأساسي للأسعار سيظل دون هدف البنك المركزي البالغ 2%.

وتراجع مؤشر الدولار هامشيا بنسبة 0.08% إلى 95.655، وانخفض الدولار أمام اليورو قليلا بنسبة 0.11% إلى 1.1411، وأمام الإسترليني هامشيا بنسبة 0.09% إلى 1.2951، كما تراجع أمام الين بشكل هامشي بنسبة 0.09% إلى 113.18 في تمام الساعة 10:22 صباحا بتوقيت مكة المكرمة.