أحذية رياضية جديدة تٌشبه الأطعمة من " أديداس " - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أطلقت شركة “ أديداس ” سلسلة إصدارات من الأحذية الرياضية التي تشبه الأطعمة، والتي تعاونت في إنتاجها مع “ Refinery29 ” المختصة بشؤون الموضة ، حيث شاركت 11 مصممة في إنتاج 50 حذاءً رياضيًا “ ألترابوست إكس ” ، صمم كل واحد منها للتعبير عن ولاية من الولايات الأمريكية.

و بدا العديد من هذه التصميمات أشبه بأنواع مختلفة من الطعام الرائج في هذه الولايات، فمثلًا حذاء البيتزا كان من نصيب ولاية نيو جيريسي، بينما بعض الولايات الأخرى حظيت بتصاميم مزينة بالزهور والرموز الشهيرة الأخرى.

واستخدمت الشركة في تصميم هذه الأحذية مواد مثل الرمال والطين والزهور غير الطبيعية وغيرها من المواد، وقررت طرحها للبيع في مزاد في الحادي عشر من الشهر الجاري وتخصيص جميع عائداتها لصالح إحدى المؤسسات الداعمة لحقوق المرأة.

وبلغ أعلى عرض شراء لأحد الأحذية خلال المزاد الذي أجري أول أمس ألفي دولار، علمًا بأن تكلفة إنتاج الحذاء الواحد بلغت 180 دولارًا فقط.