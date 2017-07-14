بالصور.. زوج فنانة راحلة يحتفل بعيد ميلادها بعد مرور 15 عاماً على وفاتها - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

في مفاجأة الأولى من نوعها أحتفل الكاتب لويس جريس بعيد ميلاد زوجته الراحلة الفنانة سناء جميل على المسرح القومي بالقاهرة ، اثناء إقامة إحتفالية كٌبرى بإسمها ، حيث قام بتقديم تورتة تحمل صورتهما معا ،في لمسة وفاء منه لزوجته وتعبيرا عن حبه الشديد لها وذلك رغم مرور 15 عاما على وفاتها .

وكان قد شهد المسرح القومي بالقاهرة ، احتفالية كبرى باسم الفنانة الراحلة سناء جميل، حضرها كبار الفنانين و الإعلاميين ومنهم جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق و يوسف القعيد و أسامة الشيخ رئيس إتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق والإعلامي محمود سعد و المخرج المسرحي خالد جلال والفنانة لبني عبد العزيز و أحمد عبد الوارث و سميرة عبد العزيز و مفيد فوزي و الكاتب محفوظ عبد الرحمن .

وشهد الحفل منح درع تكريم للراحلة بجانب عرض فيلمين تسجيلين عن مشوارها الفني .