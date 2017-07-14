بالصور.. زوج فنانة راحلة يحتفل بعيد ميلادها بعد مرور 15 عاماً على وفاتها - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. زوج فنانة راحلة يحتفل بعيد ميلادها بعد مرور 15 عاماً على وفاتها
في مفاجأة الأولى من نوعها أحتفل الكاتب لويس جريس بعيد ميلاد زوجته الراحلة الفنانة سناء جميل على المسرح القومي بالقاهرة ، اثناء إقامة إحتفالية كٌبرى بإسمها ، حيث قام بتقديم تورتة تحمل صورتهما معا ،في لمسة وفاء منه لزوجته وتعبيرا عن حبه الشديد لها وذلك رغم مرور 15 عاما على وفاتها .
وكان قد شهد المسرح القومي بالقاهرة ، احتفالية كبرى باسم الفنانة الراحلة سناء جميل، حضرها كبار الفنانين و الإعلاميين ومنهم جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق و يوسف القعيد و أسامة الشيخ رئيس إتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق والإعلامي محمود سعد و المخرج المسرحي خالد جلال والفنانة لبني عبد العزيز و أحمد عبد الوارث و سميرة عبد العزيز و مفيد فوزي و الكاتب محفوظ عبد الرحمن .
وشهد الحفل منح درع تكريم للراحلة بجانب عرض فيلمين تسجيلين عن مشوارها الفني .
alfahd42[ عدد التعليقات: 7774 ] نشر منذ 2 ساعتين
مهبول ميته يتصدق لها اذا صادق
alfahd42[ عدد التعليقات: 7774 ] نشر منذ 2 ساعتين
يتميلح عند غيرها عشان احدهن تقرب منه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29513 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياهملالي ياهلاله ,,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 7774 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههه
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11339 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههههههههههههههههههههههههه
يكرمها من اموالها فهي غنيه