5000 عشيقة لملك إسبانيا يكشفها كتاب جديد صٌدر مؤخراً - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

أصدر الكاتب أماديو مارتينيز إنغليز ، كتاباً جديداً صدر أخيراً يكشف به أسراراً حميمة جداً من حياة ملك إسبانيا.

وأشار الكتاب إلى أن الملك الذي يبلغ الـ79 من عمره حالياً كان مهووساً بالعلاقات الحميمة حتى بعد زواجه من الملكة صوفيا، ولفت أنه أقام علاقات مع أكثر من 5000 امرأة. كما كشف أنه حاول ضم الأميرة الراحلة ديانا إلى لائحته.

وأكّد الكاتب أن الملك التقى بين العامين 2005 و2014 أي حين كان عمره يراوح بين 67 و76 عاماً أكثر من 191 امرأة.

وأضاف أن الملكة فاجأته ذات يوم في وضعية حرجة مع ممثلة تُدعى سارة مونتييل.

وروى أن الملكة لاحظت أنه عمد إلى تغيير مظهره، فعلمت أنه فعل ذلك من أجل امرأة أخرى، وبعد أيام حزم حقائبه وأخبرها أنه ذاهب إلى توليدو. إلا أنها قررت اللحاق به برفقة أولادها سراً في منتصف الليل.

وحين وصلت إلى مكان إقامته تمكنت من اكتشاف وجوده برفقة الممثلة، وارتفع عدد حبيباته بحسب الكتاب بين العامين 1960 و1962 إلى 403 ثم إلى 468 في العام 1975 وإلى 2953 في العام 2014.

وفي العام التالي أشيع أن المخابرات الإسبانية دفعت للمرشحة لمسابقة ملكة جمال إسبانيا برابرا راي ملايين اليوروهات لمنعها من التحدث عن مغامراتها مع الملك.