فضيحة تميم.. كيف تلاعب الأمير لاستضافة قطر مونديال 2022! - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى تسريبا صوتيا لجوزيف بلاتر، رئيس الاتحاد الدولى السابق لكرة القدم ، يفضح تورط وتلاعب الأمير القطرى تميم بن حمد مع الرئيس الفرنسى السابق ساركوزى، وميشيل بلاتينى رئيس الاتحاد الأوروبى لكرة القدم حول استضافة قطر لمونديال 2022.

وقال بلاتر، فى التسجيل الذى قيل إنه خلال التحقيق معه، ” لقد تم الاتفاق بين المجموعة بأننا سنساند روسيا لأن البطولة لم يتم تنظيمها فى شرق أوروبا، وبالنسبة لبطولة 2022 ستعود إلى أمريكا، وبذلك تكون بطولة كأس العالم فى أقوى قوتين سياسيتين فى العالم ” .

وأضاف بلاتر، كل شىء كان يسير بشكل جيد حتى جاء ساركوزى فى اجتماع مع ولى عهد قطر الذى أصبح الآن الحاكم، وفى غداء بعد ذلك مع ميشيل بلاتينى قالوا إنه من الجيد أن تفوز قطر، وهذا غير كل المسار ” .