بالفيديو.. أخصائي تغذية: 35 % من سكان بريدة يعانون من السمنة - صحيفة صدى الالكترونية

سالم المطيري(صدى):

قال فيصل سنيد أخصائي أول التغذية العلاجية، إن دراسة محلية كشفت أَن 35‎%‎ من مجتمع محافظة بريدة يعاني من السمنة بينما لا تتجاوز النسبة في الرياض 25‎%‎ والسبب يعود إلى سوء التغذية ونمط العادات اليومية التي تتسم بالخمول وقلة النشاط البدني.

فيما قال أوضح عبدالله الغنيم أخصائي لياقة بدنية إن حياتنا تشهد تعطلا كاملا في ممارسة النشاط البدني بل أصبح جزءا من العيب بعد أن كان أجدادنا يمارسونه بشكل إيجابي.

وأوضح أن الخمول وعدم الحركة يعطلان مكينة حرق الجسم للسعرات الحرارية مشيراً بحسب تجربته بأنه خلال الجلوس يحرق 2.5 سعرة حرارية في الدقيقة فقط بينما خلال ممارسة جهد بدني معتدل الشدة فهو يحرق 6 سعرات حرارية في الدقيقة.