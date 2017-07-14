مهرجان حصن المنسك بأبها ينطلق بعروض الدبابات النارية معلناً جاهزيته لاستقبال مرتاديه - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

في حضور جماهيري مميز لافت انطلقت مساء اليوم عروض الدبابات النارية في مهرجان حصن المنسك معلناً عن جاهزيته واستعداداته لاستقبال زوار ومرتادي أبها عاصمة السياحة العربية بحزمة من الفعاليات المنوعة حيث ضمت جنباته خيمة للتسوق ومسرح يتنوع في العروض التي يقدمها كل ليلة بين مسابقات وعروض ولوحات استعراضية وزيارات لمشاهير السوشل ميديا .

وذكر مدير المهرجان والمتحدث الرسمي للادارة الأستاذ ” صالح آل سدران ” إنهم حريصون على ارضاء مرتادي حصن المنسك من خلال استقطاب عدد من الشخصيات التي تثري مضمون المهرجان كما عبر عن حرصهم على أن يكون الترفيه جزء لايتجزأ من مضمون ذا قيمة يقدم للزائر

وعن عروض الدبابات / قال قائد الفريق ” ماجد البكري ” أن فريقه المحترفون بايكرز فريق معتمد من الاتحاد السعودي للسيارات والدبابات الناريه وقدم العديد من المشاركات ضمن عدد من الفعاليات و ضمن النشاطات الاجتماعية وذكر ” البكري ” أنه وفريقه مستعدون دائما لأي عمل وطني واجتماعي

كما تميز مهرجان حصن المنسك بوجود حديقه للحيوانات منوعة وخصصت بها جلسات للعوائل بالإضافة لعدد من الالعاب الآمنة للأطفال والبوثات التجارية التي توفر كل مستلزمات ومتطلبات الأسر بأسعار مناسبة

كما أكدت إدارة المهرجان أنها ستقدم خلال الأيام القادمة العديد من المفاجآت لمرتادي حصن المنسك بالتنسيق مع عدد من الجهات للخروج بمضمون يليق بأبها عاصمة السياحة العربية.