بالصور.. حملة مكثفة للتفتيش على محلات تقديم الوجبات الخفيفة في مهرجانات خميس مشيط - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

في إطار مسئوليات البلدية عن اعمال الرقابة الصحية وفحص الاغذية المتداولة في المحافظة والتاكد من صلاحيتها للاستهلاك، وجه رئيس بلدية خميس مشيط الدكتور مسفر الوادعي بالقيام بحملة مكثفة على جميع محلات تقديم الوجبات الخفيفة في المهرجانات والتاكد من سلامة الاغذية المتداولة فيها، حيث قام المراقبين بفحص الاغذية أولياً والتاكد من سلامتها وكذلك سحب عينات عشوائية من المواد الغذائية المعروضة، وعينات من أسطح العمل وإرسالها الى مختبر البلدية للتحقق من سلامة تلك الاغذية. كما توصي البلدية المواطنين الابلاغ عن اي مواد غذائية مشبوهه او تظهر عليها علامات التلف والفساد على الرقم الموحد للبلدية ٩٤٠.