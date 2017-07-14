ضبط وافد آسيوي أقدم على قتل آخر في القصيم - صحيفة صدى الالكترونية

سالم المطيري(صدى):

توصلت دوريات الأمن بشرطة منطقة القصيم، إلى أحد الوافدين، بعد أن أقدم على قتل آخر، وقد تم إيداعه التوقيف بمركز الشرطة المختص.

وقال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني إن غرفة العمليات الرئيسة بدوريات الأمن قد تلقت بلاغًا عند الساعة الثامنة وتسعٍ وأربعين دقيقةً من صباح هذا اليوم الخميس الموافق ١٤٣٨/١٠/١٩هـ عن حدوث شجارٍ داخل إحدى البنايات الواقعة شمال مدينة بريدة، وعلى الفور جرى الانتقال لموقع البلاغ والعثور على مقيمٍ من جنسيةٍ عربية في العقد الرابع من العمر وقد فارق الحياة إثر تعرضه لإصاباتٍ رضية في الرأس والأنف أدت لوفاته.

وأوضح أن دوريات الأمن قد تمكنت من ضبط المتهم وهو وافد من جنسيةٍ آسيوية في العقد الثالث من العمر قبل تمكنه من الفرار، والعثور على ملابسه التي كان يرتديها أثناء ارتكابه جريمته بعد محاولته إخفائها، وقد وُجد عليها آثارُ دماءٍ من جراء الحادثة.