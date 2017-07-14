الأرجنتيني كريستيان غوانكا يعتذر لنادي النصر - صحيفة صدى الالكترونية

الجمعة 14
يوليو
هو ليه يعتذر يعني على باله جاي برشلونة هههههههههه
لا يعتذر على باله جاي لبطل اسياء سيدني
ساهر وصادك نايف ههههههه العالميه صعبه قوية يا مصيود هههه
انخش لك تحت طاقيه يا ساهر هههههههه
ليتك ساكت كان ما تدهنت من عالمي هههههههه دهنك دهن
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ساهر وصادني[ عدد التعليقات: 1857 ] نشر منذ 5 ساعات
هو ليه يعتذر يعني على باله جاي برشلونة هههههههههه
نايف العالمي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 35 دقيقة
لا يعتذر على باله جاي لبطل اسياء سيدني
alfahd42[ عدد التعليقات: 7776 ] نشر منذ 30 دقيقة
ساهر وصادك نايف ههههههه العالميه صعبه قوية يا مصيود هههه
alfahd42[ عدد التعليقات: 7776 ] نشر منذ 30 دقيقة
انخش لك تحت طاقيه يا ساهر هههههههه
alfahd42[ عدد التعليقات: 7776 ] نشر منذ 29 دقيقة
ليتك ساكت كان ما تدهنت من عالمي هههههههه دهنك دهن