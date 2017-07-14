 الأرجنتيني كريستيان غوانكا يعتذر لنادي النصر - صحيفة صدى الالكترونية

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الأرجنتيني كريستيان غوانكا يعتذر لنادي النصر




5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1857 ] نشر منذ 5 ساعات

هو ليه يعتذر يعني على باله جاي برشلونة هههههههههه

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 35 دقيقة

لا يعتذر على باله جاي لبطل اسياء سيدني

[ عدد التعليقات: 7776 ] نشر منذ 30 دقيقة

ساهر وصادك نايف ههههههه العالميه صعبه قوية يا مصيود هههه

[ عدد التعليقات: 7776 ] نشر منذ 30 دقيقة

انخش لك تحت طاقيه يا ساهر هههههههه

[ عدد التعليقات: 7776 ] نشر منذ 29 دقيقة

ليتك ساكت كان ما تدهنت من عالمي هههههههه دهنك دهن

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