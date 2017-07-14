جيمي كارتر يتعرض لأزمة صحية في كندا - صحيفة صدى الالكترونية

أوتاوا(صدى):

أُدخِل الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر البالغ الثانية والتسعين إلى المستشفى جرّاء تعرّضه للجفاف خلال حفل خيري في مدينة وينيبيغ الكندية، وفق ما أفادت وسائل إعلام كندية الخميس.

وقالت جمعية ” هابيتات فور هيومانيتي ” غير الحكومية إنّ الرئيس التاسع والثلاثين للولايات المتحدة عمل معها ” بجهد طوال الأسبوع ” على مشاريع خيرية، وأضافت الجمعية في بيان أنّ كارتر ” نُقِل لكي يكون تحت مراقبة ” طبّية إثر تعرّضه ” للجفاف تحت الشمس الحارقة ” .

ووفقاً لوسائل إعلام، فإنّ كارتر الذي أنهى في العام 2015 علاجاً من سرطان أصيب به، بدا خلال الحفل منهكاً وقد يكون أغمي عليه بعيداً من عدسات الكاميرات، ومنذ مغادرته البيت الأبيض، يعمل كارتر من أجل السلام والصحة العامة وتنمية دول العالم الثالث.