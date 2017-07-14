 انهيار جسر قيد الإنشاء في السويد - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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انهيار جسر قيد الإنشاء في السويد




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