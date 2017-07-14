 مواطن يوجه رسالة لاصحاب الصيد - صحيفة صدى الالكترونية

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مواطن يوجه رسالة لاصحاب الصيد




2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 29513 ] نشر منذ 2 ساعتين

ليش كذا ,,,؟؟

والله يوم كان الناس اكثر جوعاً ماسووا كذا ، مثل ماسووا هاالفسقه ,, اعوذ باالله من حالهم القشرا ,,

… حسبنا الله ونعم الوكيل ,,

[ عدد التعليقات: 7776 ] نشر منذ 2 ساعتين

لاحول ولا قوة الا بالله

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