مواطن يوجه رسالة لاصحاب الصيد - صحيفة صدى الالكترونية

الجمعة 14
يوليو
ليش كذا ,,,؟؟
والله يوم كان الناس اكثر جوعاً ماسووا كذا ، مثل ماسووا هاالفسقه ,, اعوذ باالله من حالهم القشرا ,,
… حسبنا الله ونعم الوكيل ,,
لاحول ولا قوة الا بالله
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ابو محمد[ عدد التعليقات: 29513 ] نشر منذ 2 ساعتين
ليش كذا ,,,؟؟
والله يوم كان الناس اكثر جوعاً ماسووا كذا ، مثل ماسووا هاالفسقه ,, اعوذ باالله من حالهم القشرا ,,
… حسبنا الله ونعم الوكيل ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 7776 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولا قوة الا بالله