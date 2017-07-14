بالفيديو.. لحظة اصطدام مروع بين سيارتين في ينبع الصناعية - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. لحظة اصطدام مروع بين سيارتين في ينبع الصناعية
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لحظة وقوع حادث مروري مروع في أحد تقاطعات مدينة ينبع الصناعية، بسبب تجاوز قائد مركبة للإشارة الحمراء، ومحاولة آخر في الجهة المقابلة تخطي الإشارة بسرعة كبيرة قبل إشعالها الضوء الأحمر.
وأظهر المقطع المتداول ارتكاب قائد مركبة لمخالفة قطع الإشارة الحمراء، بعدما شعر أن الطريق أمامه فارغ من السيارات، ليتفاجأ بمركبة آتية من الجهة المقابلة بسرعة عالية، فيصطدمان في منتصف التقاطع بشكل مروع، وتنحرف إحداهما لترتطم بمركبات أخرى.
ينبع،الصناعية،الضوء الأحمر،حادث
عبدالله[ عدد التعليقات: 349 ] نشر منذ 6 ساعات
همجي قليل ربايه…ازهق ارواح الابرياء بدون سبب الا ان حضرته همجي ويرى الوقوف عن الاشاره عيب.
كل يوم حوادث وازهاق لاراح الناس بسبب هذول الهمج الله لا بارك في من اعطاهم سيارات
ابو ريم[ عدد التعليقات: 54 ] نشر منذ 5 ساعات
قليل ادب
زي هذا الله لايرده يموت
بس المشكله ابلش خلق الله معه
حسبه الله