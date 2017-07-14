بالفيديو.. لحظة اصطدام مروع بين سيارتين في ينبع الصناعية - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لحظة وقوع حادث مروري مروع في أحد تقاطعات مدينة ينبع الصناعية، بسبب تجاوز قائد مركبة للإشارة الحمراء، ومحاولة آخر في الجهة المقابلة تخطي الإشارة بسرعة كبيرة قبل إشعالها الضوء الأحمر.

وأظهر المقطع المتداول ارتكاب قائد مركبة لمخالفة قطع الإشارة الحمراء، بعدما شعر أن الطريق أمامه فارغ من السيارات، ليتفاجأ بمركبة آتية من الجهة المقابلة بسرعة عالية، فيصطدمان في منتصف التقاطع بشكل مروع، وتنحرف إحداهما لترتطم بمركبات أخرى.

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