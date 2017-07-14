بالصور.. متحف ابن صوفان يقيم معرضا للصحف الورقية - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

ضمن فعاليات وبرامج لجنة التنمية السياحية بمحافظة النماص 1438 تحت شعار «صيفنا ألوان» أقيم معرض للصحف السعودية الورقية بأحد المتاحف الخاصة يتضمن أبرز الأحداث التي تناولتها تلك الصحف، والتي تعود بعض أعدادها إلى عشرات السنين.

ويهدف المعرض إلى توثيق الكثير من الأحداث والقصص والتي تناولتها الصحف الورقية في فترات سابقة، من خــلال عرض تلك الصحف الورقية في قالب شيق بما يضمن حفظ تلك الأعداد من التلف مع مرور الزمن حيث يعود تاريخ بعض أعدادها إلى أكثر من 80 سـنــــةًا قد خلت، كذلك يحتوى المعرض على أعداد تناولت منجزات الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه وأبناءه الملوك رحمهم الله كلًا وحفظ الله الملك سلمان ذخرًا للإسلام والمسلمين، بالإضافة إلى أحداث الخليج والحد الجنوبي وجميعها تحاكي الوقفات المشرفة للمملكة مع البــلدان الشقيقة المجاورة.

يشار إلى انه بالرغم من أن وسائل التواصل الاجتماعي والصحف الإلكترونية أخذت جزءًا كبيرًا من اهتمام القراء، إلا أن الصحف الورقية لازالت محتفظة بثقة الكثير منهم حيث يفضلون الاطلاع على تلك النسخ الورقية بما تحويه من تنوع في المحتوى مابين الثقافة والرياضة والمحليات والمجتمع، ومقالات لكتاب بارزين لهم تجارب طويلة في كتابة وخبرات كبيرة في مجالات متعددة،

في وقت سابق أن المتحف يفتح أبوابه يوميًّا من الساعة الثامنة صباحًا إلى الساعة التاسعة مساءً ويحظى هذه الأيام بإقبال ممتاز من الأهالي وزوار محافظة النماص.