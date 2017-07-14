ضاحي خلفان: عزمي بشارة حول رجال قطر إلى نساء عبر مواقع التواصل - صحيفة صدى الالكترونية

دبي(صدى):

قال ضاحي خلفان، رئيس شرطة دبي الأسبق، إن عزمي بشارة،- المعروف ولائه لدولة الاحتلال الإسرائيلي-، وظف كتائب الكترونية تسمى بأسماء نسائية، للهجوم على دول المقاطعة.

وكتب ” خلفان ” في سلسلة ” تغريدات ” على ” تويتر ” ، ” كل ما استطاع فعله الخببر الالمعي عزمي بشارة وتفتقت عنه عبقريته في أزمة عزلة قطر أنه وظف كتائب الكترونية سمى الرجال فيها بأسماء نسائية “.

وكشف في تغريداته أنه ” مثلا سمى لواء عفراء عبدالله..شخصية مرموقة سماه ساره الحمادي …واحد سماه ..سلوى..آخر سماه حمده…الخ “.

وتساءل “خلفان كيف استطاع ” بشارة ” تحويل الرجال إلى نساء بجرة قلم، وهم قبلوا ذلك.

وسخر قائلا ” بكره اي واحد فيهم يعاندك ..تقوله صه يا عفاري…بس يا ساروه ” ، وتابع :” غربلك الله يا عزمي بشارة خطير حولتهم حريم “.