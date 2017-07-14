ضاحي خلفان: عزمي بشارة حول رجال قطر إلى نساء عبر مواقع التواصل - صحيفة صدى الالكترونية

ضاحي خلفان: عزمي بشارة حول رجال قطر إلى نساء عبر مواقع التواصل
قال ضاحي خلفان، رئيس شرطة دبي الأسبق، إن عزمي بشارة،- المعروف ولائه لدولة الاحتلال الإسرائيلي-، وظف كتائب الكترونية تسمى بأسماء نسائية، للهجوم على دول المقاطعة.
وكتب ” خلفان ” في سلسلة ” تغريدات ” على ” تويتر ” ، ” كل ما استطاع فعله الخببر الالمعي عزمي بشارة وتفتقت عنه عبقريته في أزمة عزلة قطر أنه وظف كتائب الكترونية سمى الرجال فيها بأسماء نسائية “.
وكشف في تغريداته أنه ” مثلا سمى لواء عفراء عبدالله..شخصية مرموقة سماه ساره الحمادي …واحد سماه ..سلوى..آخر سماه حمده…الخ “.
وتساءل “خلفان كيف استطاع ” بشارة ” تحويل الرجال إلى نساء بجرة قلم، وهم قبلوا ذلك.
وسخر قائلا ” بكره اي واحد فيهم يعاندك ..تقوله صه يا عفاري…بس يا ساروه ” ، وتابع :” غربلك الله يا عزمي بشارة خطير حولتهم حريم “.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 149 ] نشر منذ 7 ساعات
اخ ضاحي لقد تناسيت ان الوضيع لا يهتم احد لامرة
لأنة من شاكلة عزمي بشارة ورجالة المتحولون
لذلك حتى وإن حولهم لخنثى لن نهتم لهم لأن من يطالب بوحدة الصف ونبذ ارهاب قطر توجهة معروف وخنثى بسارة توجههم معروف
فلا خوف على وحدتنا
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11339 ] نشر منذ 6 ساعات
ههههههههههههههههههههههههههههه
الله يلعنك يا عزمي بشاره يا صنيعة الموساد الاسرائلي الحقير
هؤلاء مغفلون بحق اللي سمحو لعزمي ان يجعلهم العوبه بيده كما فعل مع امرائهم وكبرائهم
ان صح الخبر يا خلفان فالنساء اشرف منهم
الواقع[ عدد التعليقات: 4721 ] نشر منذ 5 ساعات
اجلد يا ياخلفان عبيد المجوس
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29514 ] نشر منذ 4 ساعات
خيبهم الله وخيب عزمهم وبشارتهم ,,
,, يستاهلون ان يلعب فيهم بشاره وبقية البثاره ، دامهم سلموا عقولهم لهم ,,