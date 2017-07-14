8 صور سيلفي أٌلتقطت بأخطر الأوقات في العالم - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

بعد انتشار السيلفي منذ فترة ليست بالقصيرة في جميع أنحاء العالم، أصبح الكثير من الأشخاص كباراً وصغاراً يلجؤون إلى السيلفي لتوثيق لحظاتهم الطريفة والغريبة وحتى الخطرة في بعض الأحيان.

إليكم أخطر 8 صور سيلفي حول العالم، حيث التقطها أصحابها في أوقات خطرة قد تودى بحياتهم، وهي كالآتي:

سيلفى ناب الأسد:

التقط مصور سيلفى من داخل فم الأسد، فهل أصبح الأسد من الحيوانات الأليفة؟

سيلفى الطريق السريع:



هل من الممكن أن تراها شرطة الطريق وتكافؤها على السيلفي الجريء؟

سيلفى موج البحر:

التقطت واحدة من راكبات الموج صورة سيلفى لها أثناء ركوبها، فهل ممكن أن تأخذ الموج بالأحضان؟

سيلفى الجمل:

أثناء زيارتها لحديقة الحيوان، قامت بالتقاط صورة في حب الجمل.

سيلفى الطيران في الجو:

حيث قام طيار بالتقاط السيلفي لنفسه من الطيارة الهليكوبتر من خلال فتحة موجودة بها.

سيلفى القرش:

هذا السيلفي أثبت أن القرش صديق، فهل يمكن هذا؟

سيلفى النار:

قام أحدهم بالتقاط سيلفى لنفسه في لحظة نشوب النيران في معطفه.

سيلفى الحادثة: