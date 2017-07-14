إسرائيل تقرر اغلاق المسجد الأقصى - صحيفة صدى الالكترونية

القدس المحتلة(صدى):

قرر رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو اغلاق المسجد الاقصى اليوم أمام المصلين بعد اتصالات لتقدير الموقف مع وزراء وقادة أجهزة أمنية اسرائيلية.

وبحسب ما نشرت المواقع العبرية فقد اجرى نتنياهو اتصالات مع وزير الجيش ليبرمان ووزير الأمن الداخلي اردان وقائد الجيش جادي ايزنكوت وقائد الشرطة روني الشيخ، حيث تقرر اغلاق المسجد الاقصى أمام المصلين اليوم ومنعهم من تأدية صلاة الجمعة، في حين ستقوم قوات الاحتلال بعمليات تمشيط في المسجد الاقصى بدعوى البحث عن السلاح.

وأشارت هذه المواقع الى ان رئيس وزراء اسرائيل نتنياهو أكد على بقاء التفاهمات “الستاتيكو” حول المسجد الاقصى على حالها، وجاء هذا التأكيد ردا على مطالبات لعدد من الوزراء باعادة النظر في هذه التفاهمات.