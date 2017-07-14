بالصور..استشهاد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في المسجد الأقصى - صحيفة صدى الالكترونية

القدس المحتلة(صدى):

استشهد 3 من الشباب الفلسطينيي، فيما قتل شرطيان إسرائيليان فى اشتباك مسلح، وقع داخل باحات المسجد الاقصى صباح اليوم الجمعة.

ونفذ 3 فلسطينيين عملية إطلاق نار فى باب الاسباط أدت إلى إصابة 3 عناصر من الشرطة الإسرائيلية بجراح خطيرة، أعلن عن مصرع اثنين منهم لاحقا، وانسحب المسلحين الثلاث نحو باحات المسجد الاقصى واشتبكوا مع الشرطة الاسرائيلية التى أطلقت النار عليهم بكثافة ما أدى إلى استشهاد الثلاثة ولا يزالون على الأرض ويمنع وصول الاسعاف اليهم.

وقالت مصادر، إن قوات الاحتلال اغلقت الاقصى ومنعت المواطنين من الدخول والخروج ، وقال شهود عيان ان شبان فلسطينيين فتحوا النار على شرطة الاحتلال من مسافة الصفر، وبعدها بادرهم الاحتلال باطلاق النار من مسافة الصفر بالقرب من باب حطة داخل المسجد الاقصى، من جهتها قالت مصادر عبرية ان المنفذين استخدمو بندقيتين من نوع كارلو محلى الصنع ومسدس فى العملية .