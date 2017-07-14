المحكمة الجزائية تحاكم مواطنين بتهمة تأييد " داعش " ومحاولة قتل حدث - صحيفة صدى الالكترونية

المحكمة الجزائية تحاكم مواطنين بتهمة تأييد ” داعش ” ومحاولة قتل حدث
بدأت محاكمة مواطنين في المحكمة الجزائية المتخصصة بتهمة تأييد تنظيم ” داعش ” الإرهابي، ومحاولتهما قتل حدث بعد رفضه الانضمام للتنظيم؛ بحجة كفره.
وكان الحدث قد تقدم ببلاغ للشرطة، يفيد أن المتهمين حرضاه على تأييد ” داعش ” ، وحينما لم يستجب لهما، استدرجاه إلى منتزه في الطائف وحاولا قتله.
ووجهت المحكمة للمتهمين عدة تهم أبرزها؛ انتماؤهما لـ ” داعش ” ومتابعتهما لإصداراته واستجاباتهما لتوجيهاته، واشتراكهما في محاولة قتل زميلهما غيلة، وتصوير ذلك وبثه على موقع ” يوتيوب ” ؛ إنفاذاً لتوجيهات التنظيم المتطرف.
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